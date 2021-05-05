Başsavcılık İmamoğlu Hakkında Çıkan İddiaları Yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir soruşturma açıldı iddialarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yanıt geldi ve bu durumun aslının olmadığı belirtildi. İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ne yapmış olduğu ziyaret sırasında ellerini arkadan bağladığı gerekçesi ile herhangi bir soruşturma bulunmadığı ifade edildi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan iddia ile ilgili bir açıklama yapıldı ve konu hakkında gerçekler öğrenildi. İşte merak edilen konu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldığı iddia edilen soruşturma ile ilgili detaylı bilgiler ve en güncel gelişmeler haberimizin devamında yer almaktadır. Konu hakkında yapılan tüm açıklamaları ve merak edilen konuya dair tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ortaya atılan iddiaları yalanlayan nitelikte olan açıklamalarda kimi basın yayın kuruluşlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma başlatıldığını içeren paylaşımlar ve haberler ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacı ile bir basın açıklaması yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Binlerce vatandaş tarafından merak edilen konu ile ilgili yapılmış olan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezleri ve elektronik posta adresleri üzerinden ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu ziyaret sırasında saygısızlık yaptığını ve HDP belediye başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına dair ihbarların kayda alındığı belirtildi.

Ardından ilgili kişinin kamu görevlisi olması sebebi ile yasal zorunluluk gereğince soruşturma açılması adına İçişleri Bakanlığı’ndan izin istendiği söylenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bahse konu hakkında ihbarlarla ile ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığı açıklaması yapıldı. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda soruşturma izni verilmesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli olan değerlendirmenin yapılacağı hususunun kamuoyuna saygı ile duyuruldu açıklandı.