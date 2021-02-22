Başsavcılık, Adalet ve İçişleri harekete geçti!

FETÖ yapılanmalası ve faaliyetleriyle ilgili açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'i hedef alarak, ilkel İngiliz sömürgesi geleneği üzerinden ağır hakaret ve yakıştırmada bulunan arabulucu ve avukat Mert Yaşar ile ilgili ilk olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, zanlının kimlik bilgisinin tespit edilmesi ve yakalanarak adalete teslim edilmesi için güvenlik kolluklarına talimat vermesi üzerine İçişleri Bakanlığı da çalışma başlattı.

Süleyman Soylu'dan açıklama!

Özlem Zengin'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden yapılan çirkin saldırının insanlık dışı ve ahlaksızca olduğunu belirterek, gereğinin yapıldığını açıkladı.

Sosyal medyada kişilik haklarına saldırı, itibar suikastı, sövgü ve hakaretlerin sistematik bir saldırı mekanizması hâline geldiğini ifade eden İçişleri Bakanı Soylu, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için acilen adım atılması gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanlığı da soruşturma başlattı

Öte yandan Adalet Bakanlığı da AK Partili Özlem Zengin'e yönelik, Mert Yaşar isimli avukat ve arabulucu hakkında disiplin soruşturması başlattığı bildirildi.

"İlk gece hakkı" nedir?

Latince "jus primae noctis" olarak tabir edilen ve Türkçe karşılığı "ilk gece hakkı" olan barbar uygulama, İngiltere merkezli olmak üzere Ortaçağ Avrupası'nda derebey yönetimlerine tanınan bir hak olarak biliniyor. Hiçbir dönem halklar tarafından kabul görmeyen ve birçok isyanın temelini oluşturan "ilk gece hakkı"na göre, evlenecek olan kadınlar düğünlerinin olduğu gece eşleriyle bir araya gelmeden önce, idaresi altında olduğu yönetimle cinsel ilişkiye girmesi gerekiyor. Üst yönetimdekilerin tamamının sahip olduğu belirtilen uygulamanın kesinliği üzerinde tarihçilerin anlaşmazlığa düştüğü de biliniyor.