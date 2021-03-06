Başsavcılık Açıklama Yaptı! Meriç Nehri’ndeki Boğulma Olayı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı merak edilen bir konuda açıklama yaparak akıllardaki soru işaretlerini giderdi. Son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yapılan paylaşımlarda Meriç Nehri’nde boğulan kadın hakkında yazılanların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bahsi geçen olayda Yunanistan’a yasa dışı yollar ile gitmeye çalışan bir kız çocuk, botun alabora olması sebebi ile boğularak hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu üzücü olay ardından Meriç Nehri’nde boğulan kız çocuğun annesinin aldığı cezalar sebebi ile kaçtığı söylenmişti. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yazılan bu durumun gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, üzücü olay ile ilgili yapılan asılsız iddiaları yalanlayarak akıllardaki soru işaretlerini kaldırdı.

Başsavcılık yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Terör suçlaması ile kaçan annenin çocuğunun Meriç Nehri’nde hayatını kaybettiğine yönelik yapılan paylaşımların gerçek dışı olduğu bildirildi. Sosyal medyada konu hakkında yapılan açıklamaların artması nedeni ile kamuoyunu doğru bilgilendirme amacı ile bir basın açıklaması gerçekleşti. Yapılan basın açıklamasında bir kız çocuğu sahibi olan annenin aldığı ceza nedeni ile kaçtığı bilgisinin asılsız bir haber olduğu vurgusu yapıldı.

Bunun yanı sıra konu hakkında detaylı bilgilerde kamuoyu bilgisine sunuldu. Yapılan açıklamada 4 Mart tarihinde saat sabah 05.00’da Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollar ile geçmeye çalışan anne N.T.’nin yanında olan kız çocuğu, botlarının nehir üzerinde alabora olması sebebi ile suya kapılıp boğulmuştur ifadeleri yer aldı. Yapılan ihbar üzerine ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aynı gün içerisinde küçül kızın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Diğer taraftan anne N.T. hakkında ise herhangi bir arama, yakalama kararı bulunmadığın bilgisi yapılan açıklamada yer aldı. Yaşanan talihsiz olay hakkında anneye mağdur sıfatıyla beyanı alınmak suretiyle adli işlemler sonuçlandırılmıştır cümlesi halkın bilgisine sunuldu. Başsavcılık, yaptığı basın açıklamasını sosyal medyada yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak bitirdi.