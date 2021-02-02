Başkentte "Boğaziçi" protestoları: 69 gözaltı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlüğe Melih Bulu'nun atanmasına ilişkin protestolar sürüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde Boğaziçi Üniversitesi'ne destek olmak isteyen kişiler tarafından da gösteriler düzenleniyor.

Son olarak başkent Ankara'da 100'e yakın kişi Kızılay'da bir araya geldi. Üniversite öğrencilerinden meydana gelen kalabalık, basın açıklamasında bulunmak üzere Çankaya Belediyesi'ne gitmek istedi. Fakat güvenlik güçleri tarafından söz konusu kişilerin yürüyüşüne müsaade edilmedi.

Güvenlik güçleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde destek vermek üzere bir araya gelen grubun dağılmasını talep etti. Fakat eylemcilerin dağılmaması üzerine güvenlik güçleri tarafından müdahalede bulunuldu. O esnada eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktığı fark edildi.

Eylemlerin en sonunda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtıldıkları ve 69 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanların sadece 7'si Boğaziçi öğrencisi çıkmıştı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat Pazartesi günü yeni Rektör Melih Bulu ile görüşmeyi amaçlayan eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede çıkmıştı. Göstericilere sokağa çıkma yasağının başladığı konusunda uyarıda bulunan polis ekipleri, grubun dağılmaması üzerine 108 kişiyi gözaltına almıştı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 108 kişiden 101'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, sadece 7'sinin söz konusu üniversitede öğrenci olduğu ifade edilmiş, 15'inin ise herhangi bir üniversitenin öğrencisi olmadığı belirtilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binası abluka altına alınmış, binadaki insanların çıkmalarına eylemciler tarafından izin verilmemişti. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen eylemcilerin dağılmaması üzerine müdahalede bulunulmuş ve 51 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 51 kişiden 50'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu kaydedilmiş, 1'inin de farklı bir üniversitenin öğrencisi olduğu ifade edilmişti.

Kabe resmine şahmeran figürü çizilmişti

Boğaziçi Üniversitesi protestoları kapsamında Kabe resminin üstüne şahmeran çizilerek dini değerlere saygısızlık gösterilmiş, söz konusu resmin köşelerine LGBTi bayraklarının çizildiği fark edilmişti. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki göstermişti. Bazı kullanıcılar ise garip bir şekilde bunun "sanat" olduğunu iddia etmişlerdi. LGBTi kulübünde PKK terör örgütü amblemine sahip yasaklı kitaplar da bulunmuştu. Bu da yetmezmiş gibi Kabe resminin yere serildiği görülmüştü. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alınmış, ikisi tutuklanmış, diğer ikisine ev hapsi verilmişti. İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "LGBT sapkını" ifadesine yer vermiş, bunun üzerine paylaşımına Twitter tarafından uyarı etiketi yerleştirilmişti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet, sapkınlık, ahlaksızlık ve terörle ilgisi olmadığı sürece bütün görüşlere saygılı olunduğunu dile getirmişti. Erdoğan, gençliğin "LGBT gençliği" olarak değil Türk milletinin kutlu tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşınacağını söylemişti.