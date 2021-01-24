'Başkanlık Sistemini Destekliyor musunuz' Anketinde Şaşırtan Sonuç!

MetroPOLL araştırma şirketi, 2020’nin Aralık ayında “Sizce Türkiye başkanlık sisteminde kalmalı mıdır yoksa güçlendirilmiş parlementer sisteme geçmeli midir?” sorusunu yöneltti. Katılımcıların yanıtı ise, şaşırtan ölçüdeydi.

Parlementer sistemi destekleyenlerin oranı yüzde 57,7

Anket sonucuna göre katılımcıların yüzde 57,7’si parlementer sisteme geçiş yapılması gerektiğini düşünürken, yüzde 34,5’lik bir kesim de başkanlık sisteminde kalınması gerektiğini bildirdi. Bununla birlikte, fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 7,8 oldu. MetroPOLL, daha önce başkanlık sistemine desteği ölçmek amacıyla önceki çalışmalarla yaptığı karşılaştırmada, başkanlık sistemine yönelik desteğin ne duruma geldiğini de analiz etti. Buna göre, 2020’nin Temmuz ayında başkanlık sistemine destek yüzde 48 olurken, geçen ay bu oran yüzde 34 oldu.

AKP ve MHP’de başkanlık sistemine destek azalıyor

Araştırmada, partilere göre başkanlık sistemine verilen destek de analiz edildi. Bununla birlikte, başkanlık sistemine destek en fazla AKP’lilerden olurken, başkanlık sisteminde kalınmalıdır diyen AKP’li vatandaşların oranı yüzde 69. AKP’lilerin yüzde 22’si ise parlementer sisteme dönüşten yana. MHP’li seçmenlerin yüzzde 48’i başkanlık sistemini desteklerken, yüzde 45’lik bir kısmı ise parlementer sistemden yana. Parlementer sisteme destek HDP’de yüzde 95, İYİ Parti’de yüzde 92, CHP’de ise yüzde 93 oldu.