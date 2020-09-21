Başkan Öncel’den Önemli Açıklamalar

Ülkenin birlik ve bütünlüğünden bahseden Öncel, açıklamasında “Türkiye Cumhuriyet’i Devletinin en önemli gündemlerinden biri olan “Mavi Vatan” ülkemizin deniz misak-ı millisidir. Devletimizin Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de ki uluslararası hak ve çıkarlarını belirleyen deniz milli politikamızda MİSİAD ailesi olarak devletimizin yanında ve emrindeyiz. Mavi vatan politikamızda Türkiye’nin deniz alanlarında aktif ve askeri güce dayalı stratejisine desteğimiz tamdır. MİSİAD olarak Lozan antlaşmasından doğan haklarımızın ihlaline göz yumamayız, hükümranlık alanlarımıza müdahaleyi savaş sebebi saymaktayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin PKK ,FETÖ/PDY bütün şer güçleri ve terör örgütleriyle haklı mücadelesinin yanındayız. Pandemi sürecinde devletimizin mücadelesinin yanındayız. Türkiye’nin dünyaya açılan milli gücü MİSİAD, devletinin ve milletinin yanındadır. Bu vesile ile devleti milleti için gözünü kırpmadan canlarını veren şehitlerimizin mekanları cennet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diler gaziler gününü kutlarız. “ifadelerini kullandı. Kaynak: www.memleketnet.com