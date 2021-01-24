Başkan Erdoğan’dan Flaş Açıklama! Kafeler, Lokantalar ve Restoranlar Açılıyor Mu?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve getirilen kısıtlamalar işe yarayınca vaka sayılarında ve ağır hasta sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanmıştı. Durum böyle olunca, vatandaşlar da kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını merak etmeye başladı. Başkan Erdoğan, lokanta, restoran ve kafelerin ne zaman açılacağıyla ve açılış tarihiyle ilgili açıklama yaptı.

KAFELER, RESTORANLAR VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs vaka sayıları, kış aylarının gelmesi ile birlikte ciddi miktarda artmış ve koronavirüsle mücadele etmek için pek çok kısıtlama kararı alınmıştı. Vaka sayıları düşünce kısıtlamaların kaldırılması konusu yeniden gündemde yer aldı. Kafe, restoran ve lokantaların açılış tarihi ile ilgili beklenen açıklama nihayet geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada restoran, kafe gibi işletmelerle ilgili kısıtlamaların kabine toplantısında yeniden ele alınacağını belirtti. İşletmelerin her ne kadar kısıtlamalar kalkınca denetimi sıkı tutacağız dese de genellikle bir zaman sonra gevşettiğini bildiklerini ve başarılı bir şekilde yürütülen bu süreci tekrar başa döndürmek istemediklerini dile getirdi. Son veriler önlerine geldiği zaman bu konuyu tekrar değerlendirip gerekli adımları atacaklarının altını çizdi.

KAFELER, RESTORANLAR VE RESTORANLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Söz konusu işletmelerin 15 Şubat’ta açılacağına dair iddialar kulislerde dolaşıyor ancak yeme içme işletmelerinin normal çalışma düzenine ne zaman döneceği ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı, 20 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak tedbirlerle ilgili genelge yayımlamıştı. Bu genelgede yer alan maddelere göre; restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme mekanları saat 10.00 ile 20.00 arasında yalnızca paket servis ya da gel-al hizmeti vermek için açık olabilecek ve mekana müşteri kabul edilmeyecekti. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmaları saat 20.00'den sonra yalnızca online olarak ya da telefonla sipariş alıp paket servis yapabilecekti.

1 Aralık tarihinde, sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerle ilgili yeni bir genelge yayınlanmış ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu zamanlarda restoran ve lokanta gibi mekanların çalışma saatlerinde güncelleme yapılmıştı. Bu doğrultuda, lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günlerinde yalnızca saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verebiliyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 00:50