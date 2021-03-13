Başı Açık Kadınlar Daha Avantajlı Açıklaması

Canlı yayına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Tokat Milletvekili ve Avukat Özlem Zengin, yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine topladı. Muhafazakar camia içerisinde başı açık olan kadınların daha avantajlı bir duruma geldiğini söyleyen Özlem Zengin, Haber Global’da yayınlanan programın konuğu oldu. Buket Aydın tarafından sunuculuğu gerçekleştirilen programda Koltuk isimli program bu hafta K Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’i konuk olarak ağırladı.

Zengin, programda yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Programda sunuculuk yapan Buket Aydın’ın kendisine yönelttiği sorulara yanıt veren konuk, merak edilen konulara değindi. Yakın bir ilişki içerisinde olduğu genç bir kadının başını açmak istemesi üzerine Özlem Zengin’in bu durum karşısında tepkisi soruldu. Ak Parti Grup Başkanvekili, bu soruya ailesinin kendisinden hakim olmasını istediklerini söyleyerek başladı ve genç bir kızın başını örtme kararı almasını doğru bulmadıklarını anlattı. Annesinin halen başörtüsü kullanmadığını ve anne- kız birlikte bir yere gittikleri zaman kızın kapalı şeklinde söylemler olduğunu açıkladı. Annesinin yapılan konuşmalar karşısında dimdik bir duruş sergilediğini açıklayan Avukat Özlem Zengin, bu şekilde karşılaşılan durumların hayatın bir parçası olduğunu ve hiçbir engel bulunmadığında başını açmak isteyen arkadaşları da olduğu konusuna açıklık getirdi. Özlem Zengin, Buket Aydın tarafından kendisine yöneltilen soruyu muhafazakar camiada başörtüsü kullanmayan kadınların başı kapalı kadınlara göre daha avantajlı duruma geldiğini belirterek tamamladı.

Bunun yanı sıra Özlem Zengin, başörtüsü konusunda çok uğraşlar verdiğini ancak yalnızca bu konu ile de ilgilenmediğini belirtti. Kadın, erkek ve hayvanların hakları konusunda da bugüne kadar çaba gösterdiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili, başörtü konusu ile ilgili olarak bir doymuşluk olmasını istediğini ifade etti. Aslında bu konunun başı açık bir kadının saçını taraması gibi düşünülmesi gerektiğini açıklayan Özlem Zengin, başı kapalı kadınların yalnızca başörtüsünü savunmadığını ifade etti.