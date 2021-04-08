Başbakan Kadınların Baştan Çıkarıcı Kıyafetlerini Tecavüzden Sorumlu Tuttu

Pakistan Başbakanı Han’ın artan tecavüz vakaları hakkında yaptğı dehşet verici konuşma ülke genelinde büyük tepki ile karşılandı. Kadınların baştan çıkarıcı kıyafetlerinin tecavüze sebep olduğunu açıklayan Başbakan, daha önce de herkesin aynı iradeye sahip olmadığını söylemiş ve kadınlara örtünmelerini önermişti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinde yaşanan tecavüz suçuna ilişkin yapmış olduğu açıklamalar ile ülkede infial yarattı. İmran Han’ın geçen hafta sonunda vermiş olduğu ropörtajda inanılmaz açıklamalara imzasını atmış ve “kadınların kışkırtıcı kıyafetlerini” sorumlu olarak görmüştü. Pakistan’da tecavüz suçunda görülen artışın bayağılık artarsa neler olacağının göstergesi olarak savunma yapmıştı.

“Erkeklerin Baştan Çıkmasını Engellemek İçin Örtünün”

Başbakan Han, erkeklerin baştan çıkmasını engellemek adına kadınlara kapanmalarını tavsiye etmiş, peçe ve benzeri giysiler ile örtünün demişti. Sosyal hayatta da fiziki olarak kadınların erkeklerden ayrılması olan perde konsepti için “baştan çıkarmaları” engellemek üzerine kurulu açıklamasını yapmıştı. Aynı zamanda “herkesin bunun önüne geçecek irade gücü yok” sözleri de dikkat çekti.

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın yapmış olduğu bu korkunç açıklamalar ardından Pakistanlılar tepki gösterdi. Yüzlerce Pakistanlı vatandaş imza attığı ve internette yayınlattığı açıklama ile tepkide bulundu. Başbakan Han’ın sözlerine tepkide bulunan vatandaşlar suçun yalnızca tecavüzcüde ve İmran Han gibilerinin söylemleri ile teşvik edilen kültür de dahil olmak üzere tecavüzcünün sırtını sıvazlayan sistemdedir ifadeleri kullanıldı.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu da Başbakan İmran Han’ın açıklamaları nedeni ile dehşete düştüklerini söyledi. Han’ın açıklamaları hakkında tecavüzlerin neden, nerede ve nasıl gerçekleştiği ile ilgili çarpıcı cahilliği gözler önüne sermesi ile birlikte suçu da mağdurlara atmaktadır, şeklinde açıklamalar yapıldı. Pakistan’da cinsel taciz vakalarının nadiren soruşturma konusu olduğunu belirten Komisyon, ülkenin Uluslararası cinsiyet eşitliği araştırmalarında son sıralarda yer aldığını dile getirdi. Pakistan’ın büyük bir bölümünde kadınlar hakkında namuslarının kirlendiğine inanıldığı ve aileleri için utanç kaynağı olarak kabul edildikleri söylendi. Bu kadınların aynı zamanda şiddet ve hatta ölüm tehdidi ile de karşı karşıya kalabildikleri ifade edildi.