Başak Burcu Nisan 2021 Yorumu

Başak burçları Nisan ayında maddi konular ile ilgilenecek ve bütçelerini düzene sokmaya çalışacak. Finansal işlemlerin gündeme geleceği bu yeni ayda borçlar konusunda dikkatli olunması onlar için tavsiye edilmektedir.

Finansal konuların yanı sıra ilişkiler konusu da başak burçlarının Nisan ayında ilgilenecekleri konular arasında yer alabilir. Eski ilişkilerde söylenen yalanlar var ise onlar ile yüzleşmesi gerekebilir ve birçok duygu aynı anda yaşanabilir. Başak burçlarının yönetici gezegeni olan Merkür'ün geri hareketinde olması, alınması gereken yeni kararlar varsa bu konular hakkında iki kez düşünülmesi gerektiğine işaret etmektedir. Yaşanabilecek olası engeller ya da aksaklıklar üzerinde fazla durulmaması gerekirken bunların sürecin bir parçası olduğu bilinmelidir. Bu tip engeller her zamanki olan şeylerdir ve başak burçları bu tip durumlara takılmazsa istediklerini elde edecektir. Titizlikleri ile tanınan ve aşırı kontrolcü bir yapıya sahip olan başak burçları, Nisan ayında bu tip davranışlarda aşırıya kaçmamalıdır. 15 Nisan'a kadar dikkatli olmaları gereken başaklar, Nisan ayının ikinci yarısında rahatlayabilir.

Venüs'ün boğa burcuna geçmesi ise başak burcunun hayatında yeni gelişmeleri beraberinde getirecektir. Yeni bir soluk üzerinden ilerleyecek olan hayatları farklı bir yol üzerinden ilerleyebilir. İlişkisi olan Başaklar var olan problemlere karşı çözüm yöntemleri bulunabilir ya da yeni anlayış kalıpları belirlenebilir. Bunun yanı sıra yeni hobiler edinmek isteyecek olan başak burçları seyahatler ve yakın çevre ile olan iletişimlerde de yoğunlaşmalar ile karşılaşabilir.

16 Nisan tarihinde ise koç burcunda oluşacak olan yeniay, başak burçlarını maddi konularda sonuç almaya yöneltecektir. Gelir gider dengesini önemli gelişmeler ile düzenlenebilir ve bu sürece karşı temkinli davranılması gerekebilir. Fırsatlarla dolu olan Nisan ayında dikkatli adımlar atılırsa o süreç kolaylıkla atılacaktır. Aynı zamanda kariyer hayatında var olan tecrübelere dayanarak hareket edilmesi başarıyı getirecektir. Başak burçlarına tavsiye edilen geçmişte yapılan finansal hataların tekrarlanmamasıdır.

Özel hayatlarında ise başaklar yeni heyecanlar yaşayabilir ve duygusal günler geçirebilir. Unutulmaması gereken ise mutluluğu çevreye verebilmek için önce başakların kendilerinin mutlu olması gerektiğidir.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 03:16