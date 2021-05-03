Başak Burcu Mayıs Ayı Burç Yorumu! Başak Burcu Mayıs 2021

Toprak grubuna ait olan başak burçları ve yükselen başak olanlar Mayıs ayına vizyonlu bir şekilde giriş yapacaktır. Venüs ve Merkür'ün vermiş olduğu etki ile de başak burçları kendilerini cesaretli hissedecek ve istedikleri konuda adım atabilecektir. Başakların Mayıs ayında zihinlerinde ise kariyer hayatları olacak ve parlayıp daha üst düzeye çıkmayı düşünecekler. Bunun yanı sıra yetenekler ve ilgi alanları konusu da Mayıs ayında Başak burçları için gündeme gelebilir ve hobiler ile ilgilenilebilir.

11 Mayıs tarihinde boğa burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte ise kabullenemeyen bazı fikirler üzerinde yeni kararlar alınabilir ve bu sayede canı sıkan olaylara daha farklı bir açıdan bakmak mümkün görülebilir. Eskiden kötü olarak adlandırılan olaylara farklı bir bakış açısı ile bakmak başak burçlarına kendilerini iyi hissettirecektir ve bu şekilde manevi yönleri de güçlenecektir.

14 Mayıs tarihinde ise Jüpiter'in karşıt burç olan balık burcuna geçişi ilişki temasını gündeme getirecektir. Yine Mayıs ayında hassasiyet ve teslim olmak gibi temalar üzerinde de düşünülmesi olası bir durumdur. Başak burçları için tavsiye edilen durum, karşılarına çıkan fırsatları iyi bir şekilde değerlendirip karar vermeleri ve kendilerine verilen mesajları kabullenmeleri olacaktır. Bu durum başarıldığına ise başak burçları daha iyi bir hayata merhaba diyecek ve kendilerini hayal kırıklığına uğratmayacak ilişkiler içerisinde bulacaktır.

20 Mayıs tarihinde ise Güneş’in ikizler burcuna geçmesi, gelecek ile ilgili bazı farkındalıkları gündeme getirebilir. Bu şekilde başaklar çevrelerinden destek ile karşılaşabilir ve güzellikleri hissedebilir. İlkbahar mevsiminde genel olarak akıllarda olan soru işaretlerinin cevapları ile karşılaşılırken kariyer ve iş hayatında da yükleri bırakmış bir şekilde hayata devam edilecektir. Önemli olan başak burçları için kendilerinden şüphe etmemeleri ve inandıkları yolda pes etmeden ilerleyebilmeleridir.