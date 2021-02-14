Başak Burcu Mart Ayı Yorumu

Uzman astrolog Aygül Aydın, başak burçları için mart ayı ile ilgili olarak yorumlarda bulundu. Başak burçlarının yönetici gezegeni olan Merkür, hem burç değiştiriyor hem de gerileme hareketinde bulunacak. Bu durum başak burçları için önemli karar alma durumlarını tetiklerken onları yeni ayda yeni girişimlere de yönlendirecek. 2 Mart tarihinde kendi burçlarında gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte yaşam süreçleri boyunca uzun bir süredir gerçekleştirmek isteyip ancak yapılamayan işleri tamamlama fırsatı elde edilecek. Uzun zamandır istenilen konular sonuçlanırken Başak burçları hayatlarına yeni insanları da almak isteyebilir. Aynı zamanda eğer mevcut yürümeyen bir ilişkileri varsa onların bitirme kararı da alınabilir.

Diğer taraftan kariyer hayatı ve aile ilişkileri ile ilgili olarak da diğer insanlardan beklentiler varsa bu durum artık göz ardı edilip amaçları gerçekleştirmek için harekete geçme zamanı gelecek. Kolay bir durum olmayan bu yeni süreçte başak burçları; beden, zihin ve ruhlarını güçlü tutmaya çalışıp dengeli davranmaya çalışmalıdır. Aksi takdirde beden, zihin ya da ruhta bir problem yaşanması durumunda yeni amaçlar için harekete geçmekte zorlanılabilir. 7 Mart tarihinde ise Venüs ve Merkür’ün koç burcuna geçmesi ile birlikte başak burçları finansal konular ile ilgilenecek. İkili ilişkilerde yaşanabilecek çatışmalara karşı daha anlayışlı olunmalı ve öfkeli çıkışlardan kaçınılmalıdır. Var olan ilişkide partnerlerin finansal durumunun ilişki hakkında olumsuz bir biçimde etki göstermemesi için Mart ayında Başak burçları daha anlayışlı davranmalıdır. 23 Mart’ta ise Merkür’ün geri hareketine başlaması başak burçlarına ekonomik anlamda daha tedbirli olun mesajı vermektedir. Yeni ayda çıkması olası olan krizleri yönetmek zorlayıcı olabilirken başak burçları eğer dengeli davranırsa bu dönemi kolaylıkla atlatabilir. Aynı zamanda finansal ilişkilerin yürütüldüğü insanlar ile birlikte var olan iletişime dikkat edilmeli, eski borçlar ya da ödemeler varsa zor durumda kalmamak adına ileriyi düşünerek davranılmalıdır. Bununla birlikte 17 Mart tarihinde balık burcunda gerçekleşecek olan yeniay ise evlilik ve ilişkiler temalarına işaret edecek. Sorunlu olan ilişkiler varsa onların şifalandırılıp daha güçleneceği bir dönemi göstermektedir.