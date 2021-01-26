Bartın Merkezde Kavga! 2 Yaralı

Bartın merkezde şoförler arasında çıkan kavga, gözaltı ile son buldu. Çıkan tartışma zaman içinde yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu bir kavgaya dönüştü. Zaman içinde büyüyen kavganın sebebinin ise yolcular olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Polisler Bartın Kemerköprü Meydanı’nda çıkan kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Bartın kent merkezinde halk otobüsü ve dolmuş şoförleri ile çıkan tartışma büyüdü. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Büyüyen tartışma sonucunda 11 kişi gözaltına alınırken 2 kişi de yaralandı.

Şoförler arasında çıkan kavga Bartın Kemerköprü Meydanı’nda çıktı. Adeta kent merkezini karıştıran olay yolcu sebebi ile anlaşmazlık yaşanması sonucunda çıktı. Sözlü şekilde başlayan tartışmada yumruklar havada uçuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için müdahale etti. Göz yaşartıcı sprey kullanımı sonrasında olay duruldu. Bartın Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförleri ve Esenyurt dolmuş şofürleri arasında çıkan anlaşmazlık kavgaya döndü. Şoförler arasında çıkan anlaşmazlık hat ihalesi ve yolcu sebebi ile yaşandı. Büyüyen tartışma zaman içinde kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada 2 kişi yaralandı. Yolcu sebebi ile çıkan anlaşmada 11 kişi de gözaltına alındı.

Bartın kent merkezinde yolcu sebebi ile çıkan tartışma büyüdü. 2 kişinin yaralanıp 11 kişinin de gözaltına alındığı arbedeye polisler müdahale etti. Olay yerine çok sayıda polisin intikal ettiği kavga, gözaltına alınarak sona erdi. Polisler önce olaya müdahale ederek çıkan kavgayı durdurmaya çalıştı. Uyarıda bulunan taraftarlar durdurulamadı. Polisler bu kez biber gazı sıktı. Biber gazı ile durdurulamayan arbedede yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Polisler tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Bartın kent merkezinde yaşanan olayda polisler, kavga ile ilgisi olan 11 kişiyi gözaltına aldı.