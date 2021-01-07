Barajların Son Durumu Belli Oldu! Kuraklık Mı Geliyor?

Son zamanlarda mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıklar ve yağışlar olmaması nedeniyle barajlarda su çekilmesi baş göstermişti. Uzmanlar ise kuraklığın yolda olduğunu barajlardaki su seviyesinin riskli olduğunu duyurmuştur. Barajlardaki son dakika durumu ise belli oldu. Ülkemize kuraklık mı geliyor? Detaylar haberimizde;

21 MİLYAR METREKÜP SU KAYBOLDU

Türkiye artık kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Barajlarda 2019 yılında 81 milyar 801 milyon küp su vardı. Fakat 2020 yılı ile birlikte bu oran %27,4 şeklinde azaldı. Barajlardaki su oranı da 60 milyar metreküpe doğru geriledi.

21 milyar metreküp azalma yaşandı. İçme suyu için kullandığımız barajlar haricinde aynı zamanda tarımsal ve elektrik için kullandığımız barajlardaki su seviyesi de uyarı vermeye başladı.

Uzmanlar ise kötü haberi vermekte gecikmedi. Bu yılında geçen yıl gibi kurak geçmesi öngörülüyor. Kaybolan su miktarının geri gelmesi beklenmiyor.

ELEKTİRİĞE ZAM

Elektriğe dair yeni fiyatlandırmalar da yapıldı. Konutlarda kullanılan elektrik 79,61 kuruşla %6, ticarethaneler de kullanılan elektrik 105,87 kuruşla %6 yükseldi.

Sanayiler de kullanılan elektrik ise 80,47 kuruş ile %7,21 oranında arttı.

DİCLE VE FIRAT KURUYOR

Ülkemizin önemli su kaynaklarının başında gelen Fırat ve Dicle nehirlerinde de kuraklık göz önüne çarpıyor. Türkiye artık resmi olarak kuraklık ile karşı karşıya.

ÜÇTE BİRE YAKIN AZALDI

Keban Barajı başta olmak üzere Adıgüzel, Alkumru, Hasan Uğurlu, Hirfanlı ve Karacaören gibi ülkemizin en büyük barajları elektrik üretiminde öncü sırada. Bu barajlardan ise 2019 yılında 81 milyar 801 milyon metreküp su gelmişti. Kuraklık ülkemizde uzun zaman önce baş göstermiş olsa bile 2020 yılı ile kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu yıl sadece 60 milyar metreküp su toplanabildi. Aradaki fark ise kayıp.

Tek umudumuz ise 2021 yılında aradaki fakrın kapanması yönündeydi. Fakat bu da çok uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Salgın yüzünden her evde su tüketimi ve hijyen arttı. Bunun yanı sıra sıcaklıklar da uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde ve yağışlar beklenenden az. Uzmanlar ise 2010 yılının da 2020 yılından farklı olmayacağını ön görüyor.