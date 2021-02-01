İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları yüzde kaç oldu? İSKİ tarafından 1 Şubat 2021 tarihinde duyurulan verilere göre, söz konusu şehre su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 41,30'a yükseldi.

Ömerli Barajı'nın doluluk oranı, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüzde 45,76 oldu. Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüzde 19,53 olarak açıklandı. Alibeyköy Barajı'nın doluluk oranı, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüzde 52,07 olarak kayıtlara geçti. Kazandere Barajı'nın doluluk oranı, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüzde 48,56 olarak bildirildi. Darlık Barajı'nın doluluk oranı 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüzde 54,69 oldu. Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüzde 13,51 olarak açıklandı. Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 44,33 olarak kayıtlara geçti. Terkos Barajı'nın doluluk oranı, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüzde 40,67 olarak bildirildi. Elmalı Barajı'nın doluluk oranı, 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüzde 49,74 oldu. Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı ise 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüzde 63,62 olarak kayıtlara geçti.

Son 10 güne ait baraj doluluk oranları nasıl?

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 23 Ocak 2021 tarihinde yüzde 31,89, 24 Ocak 2021 tarihinde yüzde 32,38, 25 Ocak 2021 tarihinde yüzde 32,78, 26 Ocak 2021 tarihinde yüzde 33,37, 27 Ocak 2021 tarihinde yüzde 34,22, 28 Ocak 2021 tarihinde yüzde 36,96, 29 Ocak 2021 tarihinde yüzde 38,29, 30 Ocak 2021 tarihinde yüzde 38,86, 31 Ocak 2021 tarihinde yüzde 40,39, 1 Şubat 2021 tarihinde ise yüzde 41,30 oldu.

Son 10 aya ait baraj doluluk oranları nasıl?

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı Mayıs 2020'de yüzde 66,58, Haziran 2020'de yüzde 65,68, Temmuz 2020'de yüzde 60,78, Ağustos 2020'de yüzde 51,90, Eylül 2020'de yüzde 41,95, Ekim 2020'de yüzde 33,52, Kasım 2020'de yüzde 27,26, Aralık 2020'de yüzde 22,32, Ocak 2021'de yüzde 40,39, Şubat 2021'de yüzde 41,30 olarak açıklandı.

Son 10 yıla ait baraj doluluk oranları nasıl?

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 1 Şubat 2012 tarihinde yüzde 67,10 iken, 1 Şubat 2013 tarihinde yüzde 77,21'e yükseldi. Söz konusu doluluk oranı 1 Şubat 2014 tarihinde yüzde 33,12 iken, 1 Şubat 2015 tarihinde yüzde 86,52 olarak kayıtlara geçti. 1 Şubat 2016 tarihinde yüzde 75,76 olan doluluk oranı, 1 Şubat 2017 tarihinde yüzde 84,88 oldu. Doluluk oranı 1 Şubat 2018 tarihinde 73,63 iken, 1 Şubat 2019 tarihinde yüzde 90,38 oldu. 1 Şubat 2020 tarihinde yüzde 56,98 olan doluluk oranı, 1 Şubat 2021 tarihinde yüzde 41,30 olarak kayıtlara geçti.