Barajların Doluluk Oranı Son Durum! İSKİ Açıkladı

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranının yüzde 64.06’ya yükseldiği öğrenildi. Bir haftadır aralıklı bir şekilde İstanbul'da süren yağışlar, barajların doluluk oranının artmasını sağladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) konu hakkında yeni veriler paylaştı ve barajların doluluk oranının son durumunu vatandaş bilgisine sundu. İSKİ tarafından açıklanan verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 64.06’ya çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı açıklamada 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul'da verilen su miktarının 2 milyon 722 bin metreküp olduğunu ve 21 Mart tarihi itibarı ile içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranının yüzde altmış 4.0 olduğu bilgisini paylaştı.

Bahar mevsiminin sonuna kadar beklenen yağışlar gelmez ise İstanbul'u yaz aylarında nasıl bir senaryo bekleyecek?

Yüzeysel su kaynakları ile beslendiği bilinen İstanbul’un günlük ihtiyaç duyduğu su miktarının bir kısmının İstanbul barajlarından, diğer kısmının ise barajlarındaki su kaynaklarından karşılandığı bilinmektedir. Bu kaynaklar Istrancalar’da bulunan regülatörler, Melen ve Yeşilçay’dır. Mevsimlere göre günlük 500.000 ile 2.900.000 metreküp arasında değişen miktarda su, barajlar dışında su kaynaklarından da alınmaktadır. Güncel olarak mevsimlerin bir miktar ötelenmesi normal dışında bir yağış dönemini beraberinde getirmektedir. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi durumunda İSKİ’nin, her türlü tedbiri alıp olası bir kuraklığa karşı çözüm yöntemleri üzerinde büyük titizlikle çalıştığı açıklanmıştır. Bu durumda İstanbulluların da destekte bulunması ve suyu bilinçli bir şekilde israf etmeden tüketmeleri gerekmektedir. Günümüzde hiçbir kaynağını sınırsız olmaması suyumuzun çok daha bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini göstermektedir.

2021 senesinin Ekim ve Kasım ayları riskli mi?

İstanbul'a su sağlayan kaynaklarda bulunan mevcut su miktarı ve diğer kaynaklardan alınabilecek su miktarı göz önünde bulundurulduğunda 2021 senesinin Ekim Kasım ayına kadar herhangi bir su sıkıntısı bulunmadığı belirtilmiştir. Yağışların mevsim normallerinde seyretmesi durumunda ise 2022 yılında herhangi bir su sıkıntısı için öngörülme bulunmamıştır. Bunun yanı sıra İSKİ, olası durumları değerlendirerek her türlü çalışmayı büyük bir titizlikle sürdürmektedir.