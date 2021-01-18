Barajlar nefes aldı! İşte barajların doluluk oranları...

İstanbul'da bir süredir etkili olan yağmurun ardından kar yağışının gelmesi, barajların iyice rahatlamasını sağladı. Barajların doluluk oranı, İSKİ tarafından 18 Ocak Pazartesi günü güncellenen verilere göre yüzde 30,10'a kadar çıktı. İSKİ tarafından 8 Ocak Cuma günü açıklanan verilere göre baraj doluluk oranı ise yüzde 19,16 düzeyindeydi.

18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 92,86 oldu. Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 15,36 olarak kayıtlara geçerken, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 33,69 oldu. Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklanırken, Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 48,78 oldu. Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 25,89 olarak kayıtlara geçerken, Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 29,76 oldu. Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 40,47 olarak kaydedilirken, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10,30 oldu. Terkos Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 31,83 oldu.

İstanbul'a su temin eden baraj ve göletlerdeki su miktarı, son dönemde etkisini gösteren yağışlarla beraber 256 milyon metreküpe kadar çıktı. 8 Ocak Cuma günü açıklanan verilere göre İstanbul'a su temin eden baraj ve göletlerdeki su miktarı, 160 milyon metreküpe inmişti. Söz konusu şehirde kış aylarında bir günde ortalama olarak 2,7 milyon metreküp suyun kullanıldığı biliniyor.

Son rakamlara rağmen İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı, son 10 senenin en düşük düzeyinde. İstanbul'a su temin eden barajların doluluk oranı, 18 Ocak 2005 tarihinde yüzde 47,08 idi. Söz konusu barajların doluluk oranı 18 Ocak 2006 tarihinde yüzde 85,08 iken, 18 Ocak 2007 tarihinde yüzde 55,55 idi. 18 Ocak 2009 tarihinde yüzde 47,97 olan doluluk oranı, 18 Ocak 2010 tarihinde yüzde 94,33'e yükselmişti. 18 Ocak 2011 tarihinde yüzde 85,04 olan doluluk oranı, 18 Ocak 2012 tarihinde yüzde 63,62'ye gerilemişti. 18 Ocak 2013 tarihinde yüzde 69,93 olan doluluk oranı, 18 Ocak 2014 tarihinde yüzde 33,53'e düşmüştü. 18 Ocak 2015 tarihinde yüzde 84,36'ya yükselen doluluk oranı, 18 Ocak 2016 tarihinde yüzde 70,60 olmuştu. 18 Ocak 2017 tarihinde yüzde 76,84 olan doluluk oranı, 18 Ocak 2018 tarihinde yüzde 68,00 olarak kayıtlara geçmişti. 18 Ocak 2019 tarihinde yüzde 90,97 olan doluluk oranı, 18 Ocak 2020 tarihinde ise yüzde 53,09 olarak açıklanmıştı.

İstanbul'da barajların iyice kuruması vatandaşları endişelendiriyordu. İSKİ tarafından açıklanan son rakamlar vatandaşları biraz da olsa rahatlatmış durumda.

İstanbul'da hava durumu

İstanbul'da 20 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklı olarak kar yağışı sürecek. Söz konusu şehirde 21 Ocak Perşembe günü ise güneşli bir hava etkili olacak.