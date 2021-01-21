Barajlar doluyor! İşte 21 Ocak baraj doluluk oranları...

Türkiye'de kurak geçen aylardan sonra barajların kuruması ve hatta eski yerleşim yerlerinin ortaya çıkması vatandaşları endişelendirmişti. Barajların kuruduğu şehirlerden biri olan İstanbul'da su tasarrufu için vatandaşlara musluk aparatı dağıtılacağı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kuraklığa karşı uyarıda bulunarak, vatandaşların suyu dikkatli kullanmaları gerektiğini ifade etmişti.

Türkiye genelinde son günlerde yağışlı havanın etkili olması barajları biraz da olsa rahatlatmış durumda. İstanbul'da etkisini gösteren yağmurun ardından bir süre kar yağışının etkili olması baraj doluluk oranlarına yansıdı. İSKİ, İstanbul'da bulunan baraj doluluk oranının, 21 Ocak Perşembe günü itibarıyla yüzde 31,04 olduğunu duyurdu.

İSKİ tarafından hazırlanan grafiğe göre, İstanbul'da bulunan baraj doluluk oranı 15 Ocak Cuma günü yüzde 28,03, 16 Ocak Cumartesi günü yüzde 28,66, 17 Ocak Pazar günü yüzde 29,48, 18 Ocak Pazartesi günü yüzde 30,10, 19 Ocak Salı günü yüzde 30,52, 20 Ocak Çarşamba günü ise yüzde 30,77 olmuştu.

Barajlara göre doluluk oranı

İstanbul'a su temin eden barajlardan biri olan Ömerli Barajı'nın doluluk oranı, 21 Ocak Perşembe günü itibarıyla yüzde 30,14 oldu. Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 14,59 olarak açıklanırken, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 12,13 olarak duyuruldu. Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 30,94 olarak kayıtlara geçerken, Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 42,32 oldu. Terkos Barajı'nın doluluk oranı yüzde 32,13 olarak duyurulurken, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 36,50 olarak açıklandı. Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 33,99 olarak kayıtlara geçerken, Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 49,51 oldu. Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı ise 62,70 olarak duyuruldu.

Geçmiş senelere göre kıyaslama

İSKİ tarafından hazırlanan bir diğer tabloya göre, 21 Ocak 2017 tarihinde İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 83,75 iken, 21 Ocak 2018 tarihinde yüzde 69,01 oldu. 21 Ocak 2019 tarihinde yüzde 91,01'e yükselen baraj doluluk oranı, 21 Ocak 2020 tarihinde ise yüzde 54,09'a kadar geriledi.

İstanbul hava durumu

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava hâkim. En düşük sıcaklığın 3 derece olduğu İstanbul'da en yüksek sıcaklık ise 10 derece. Söz konusu şehrin yarın çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık ise 13 derece olacak.