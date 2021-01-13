Baraj doluluk oranları belli oldu!

İstanbul'da kuraklık sebebiyle barajlar adeta alarm veriyordu. Söz konusu şehirde 9 Ocak Cumartesi günü barajların doluluk oranları yüzde 19,16'ya kadar gerilemişti. Fakat son günlerde etkisini gösteren yağışlar sayesinde barajlar rahatladı. İSKİ tarafından duyurulan verilere göre; 13 Ocak Çarşamba günü itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde 24,66 oldu. Meteoroloji, yağışların Ocak ayı süresince etkili olacağını ifade ediyor. İstanbul'da etkili olacak kar yağışıyla beraber baraj doluluk oranlarının iyice artış göstereceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 9 Ocak Cumartesi günü yüzde 19.16 olan baraj doluluk oranı, 10 Ocak Pazar günü yüzde 19,56'ya yükseldi. 11 Ocak Pazartesi günü yüzde 21,13'e çıkan baraj doluluk oranı, 12 Ocak Salı günü yüzde 22,10'a yükselirken, 13 Ocak Çarşamba günü yüzde 24,66'ya kadar çıktı.

Baraj doluluk oranları

12 Ocak baraj doluluk oranları

13 Ocak Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da bulunan Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 19,74 oldu. Papuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 12,99, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6,55 olarak kayıtlara geçti. Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 23,88 olurken, Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 35,51 olarak kaydedildi. Terkos Barajı'nın doluluk oranı yüzde 27,12 olurken, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 24,60 olarak kayıtlara geçti. Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 29,87 olurken, Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 46,17 olarak açıklandı. Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 94,23 olarak kaydedildi.

12 Ocak Salı günü İSKİ tarafından açıklanan grafiklere göre; Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde 18,50 idi. Papuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 7,17 iken, Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 5,83 olarak kayıtlara geçmişti. Büyükçekmece Barajı'nın doluluk oranı yüzde 20,28 iken, Alibey Barajı'nın doluluk oranı yüzde 33,18 olarak kaydedilmişti. Terkos Barajı'nın doluluk oranı yüzde 23,67 iken, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 12,56 olarak kayıtlara geçmişti. Elmalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 27,21 iken, Darlık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı. Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 81,93 olarak kaydedilmişti.

İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji, Sibirya'dan Türkiye'ye bugün itibarıyla soğuk hava dalgasının geleceğini ve İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurdu. Hava sıcaklıklarındaki düşüşün önümüzdeki günlerde devam edeceği ve kar yağışının dört gün boyunca etkisini göstereceği ifade edildi. Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi genelinde 7 derece azalacağı bildirildi. İstanbul'da 15 Ocak Cuma günü başlayacağı öngörülen kar yağışının 18 Ocak Pazartesi gününe kadar etkili olacağı kaydedildi.