Bankalara Borcu Olan Vatandaşlara Müjde! Bu Bankalara Borçlu Olanlar Yapılandırıyor

Vatandaşlar günlük yaşamlarında banka kredilerine ihtiyaç duymaktadır. Toplu nakit gereksinimlerinde özellikle;

Taşıt kredisi,

Konut kredisi başvuru oranları çok yüksektir.

Acil para gereksinimlerinde ise banka kredilerinden olan ihtiyaca başvurulmaktadır. Bu sayede farklı kimselere borçlu kalınmadan istenen işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Ancak 2020 yılında patlak veren Korona Virüs Salgını yüzünden pek çok birey işsiz kalmıştır. Geçim sıkıntısının büyümesi de aynı nedenden ileri gelmiştir. Banka kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşların evlerine ihbarname yerine geçen bildirimler çoktan gönderilmiş durumdadır.

Bankalardan Beklenen Müjde Geldi!

Kredi borçlarının ödenememesinin nedenleri;

İşyerlerinin faaliyetlerine ara vermesi,

Pek çok işyerinin kapatılması,

Ekonomide durgunluk başlaması olarak sıralanabilmektedir.

Bankalara borcu olanlar iş durgunluğu yüzünden normalde ödeyebilecekleri tutarları ödeyememeye başlamıştır. Aynı neden yüzünden yeni borçlar altına girildiği de elde edilen bilgiler arasındadır. Bu kapsamda gerek kamu bankalarından gerekse özel bankalardan vatandaşları sevindiren haberler gelmeye başlamıştır. Zira ihtiyaç kredisi de dahil olmak üzere erteleme kararları resmi hale gelmiştir.

Kredi çeken vatandaşlar sadece erteleme kararına uymak zorunda da kalmamaktadır. Sayılacak olan bankalara borçları olanlar için tercih edilmesi halinde yapılandırmaya gitmek de mümkündür. Hangi sistem tercih edilirse edilsin sonuç aynı olacaktır. Salgın döneminde vatandaşlar ödemeler açısından kendilerini daha rahat hissedeceklerdir.

Kredi Borçlarında Erteleme Kararı

Garanti Bankası,

Ziraat Bankası,

İş Bankası,

Vakıfbank,

Akbank,

QNB Finansbank,

TEB,

Yapı Kredi,

Denizbank olarak devam etmektedir.

Bankalardan gelenkapsamında başvurulara binaen hareket edilmesi istenmektedir. Ayrıca erteleme avantajı her banka için geçerli değildir. Konu üzerinden yeni açıklamalar gelmesi halinde verilecek olan banka listesinde güncellemeye gidilecektir. Herhangi bir güncelleme gelmediği süre boyunca liste;

Sıralanan liste çerçevesinde bankalara borçları olanların var olan borçları 6 aya kadar ertelenecektir. Bankalardan borç erteleme kararının gelmesi demek faizli ödemelerin yapılması demek de değildir. gelen açıklamalar erteleme süreci boyunca ana borç herhangi bir şekilde faiz uygulamasının yapılmayacağı yönündedir.

Banka Borçları Nasıl Yapılandırılır?

Banka kredi borçlarına gelen yapılandırma müjdesi pek çok kişi tarafından uzun zamandan bu yana beklenmektedir. Yapılandırma sayesinde ödenemeyen borca eklenen faiz durmaktadır. Üstelik borçlar yapılandırılacağı için eve gelen ödeme bildirimlerine de son verilmiş olunacaktır. Peki, kredi borçları nasıl yapılandırılır?

Borçların yapılandırılabilmesi için belli başlı önemli noktalar bulunmaktadır. Borç sahibinin bireysel başvurusunun bulunması bunlardan biridir. Yani borçlunun eşi ya da farklı bir yakını yapılandırma için herhangi bir adım atamamaktadır. Buna ek olarak yapılandırılacak olan borcun, geçerli kampanyalar dahilinde olması da önemlidir. Zira;

Borcun miktarı,

Kredinin ne zaman çekildiği,

Çekilen kredinin ne kadarlık kısmının ödendiği yapılandırmada önem arz eden başlıklardır.

36 Aya Kadar Yapılandırma Mümkün

Banka kredi borç düzenlemeleri sayesinde alternatif artılar kullanılabilir hale gelmiştir. Açıklanacak olan artılar vatandaşların istekleri çerçevesinde kullanılabilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak erteleme konusu gündeme gelmiştir. Daha önce de vurgulandığı üzere kredi borçları altı aya kadar ertelenebilmektedir. Üstelik erteleme neticesinde borca da taksitlere de herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Dileyenler borçlarını yapılandırma yolunu da tercih edebilmektedir.

Kredi borçlarının yapılandırılmasında vade miktarları üzerinden kararlar verilmektedir. Bu bağlamda uygun olan borçların vadeleri 36 aya kadar uzatılacaktır. Borçlar ve yapılandırma ana başlıkları ile alakalı olan bilgilendirmeler bireysel müşteri temsilcilerinden edinilebilmektedir. Siz de borunuz olan bankanın en yakın şubesine başvurabilirsiniz. Böylelikle kendinize en uygun ödeme planlarını öğrenerek yol haritası çıkarabileceksiniz.