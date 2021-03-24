Banka Hesabı Olan Herkesin Dikkatine! Dolandırıcılar Bu Yöntemle Milyonlar Çaldı

Banka Hesabı Olan Herkesin Dikkatine! Dolandırıcılar Bu Yöntemle Milyonlar ÇaldıSon yıllarda hem çevremizde hem de televizyonlar da sık sık dolandırıcılara inanıp parasını, arabasını kaybeden insanları görüyoruz. Her fırsatı değerlendiren dolandırıcıların son zamanlarda hem sayıları hem de yöntemleri arttı. Yan kesicilik ve hırsızlık yerini de artık sanal dolandırıcılık oldu. Sanal dolandırıcılık sayesinde oturdukları yerden hırsızlar yüz binler kazanıyor. Tek bir mesaj ya da arama ile vatandaşımızı mağdur eden bu çeteleri yakalamak için her ne kadar polis ekipleri çaba sarf etse de bazen yeterince hızlı olamaya biliyorlar. Sizde mağdur olmamak için haberimizi çok dikkatli bir şekilde okumalı ve dolandırıcıların bu yeni yöntemine karşı dikkatli olmalısınız!

BANKA HESABI OLAN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Dolandırıcılar bu sefer bir adım ileri giderek banka hesabı olan herkesi ilgilendirecek bir yöntem keşfettiler. Sadece bir iki yanlış ya da hatalı tıklama ile başınıza çok büyük dertler açabilirsiniz.

Özellikle bankada hesabı olan vatandaşlarımız büyük risk altında. Yeni dolandırıcılık yöntemi olan “kargo gönderim ücreti” adı altında vatandaşlar büyük bir tuzağa çekiliyor.

YÜZ BİNLERCE LİRA ÇEKİLMİŞ

Dolandırıcıların tuzağına düşen sayısız vatandaşımız olmuş maalesef ki. Ülkenin her yerinden mağdur edilen vatandaşlarımızın zararları ise büyük. Polis ekipleri tarafından işlemler hala devam etmekte. Tüketiciler Derneği Antalya Başkanı Neşet Gündüz’de vatandaşlarımızı bu üzücü duruma karşı uyardı.

“HAKKINIZDA İCRA BAŞLATILACAK İLETİŞİME GEÇİN”

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Gündüz, dolandırıcıların son taktiğini de açıkladı. Kargo gönderim ücreti adı altında atılan SMS ile vatandaşlar tuzağa çekiliyor. Mesajda “tüketici kanuna aykırı olarak davranıldığı için kargo gönderim bedeli ve zararından dolayı faiz, avukat, dosya masrafları ilave edilerek icra başlatılacaktır. Bu aşamada hesaplarınıza ve evinize icra-haciz işlemi yapılabilir. Lütfen mesai saatlerinde bizimle iletişime geçiniz.” İfadeler yer alıyor.

Bunu gören vatandaşlar da korkuyla mesai saatlerinde verilen numara ile iletişime geçiyor. Böylece tuzak başlıyor. Dernek Başkanı Neşet Gündüz ise bu tür mağduriyetlerin son zamanlarda çok arttığını vatandaşlarımızın bu tür mesajlar itibar etmemeleri gerektiğini açıkladı.

DOLANDIRICILIKTAN NASIL KORUNUR?

Uzmanlar vatandaşlarımızı sık sık kişisel bilgilerini kimseyle paylaşmamaları konusunda uyarıyor. Anne- baba adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, kimlik numarası gibi bilgiler vatandaşlarımızın hesaplarının ele geçirilmesine sebebiyet veren şeylerdir. Bu bilgiler kesinlikle bir başkası ile gereksiz yere paylaşılmamalıdır. Özellikle de vatandaşlarımız kredi kartı, banka giriş şifreleri gibi özel bilgilerini hiçbir koşul altında görevlilerle bile paylaşmamalıdır. Hiçbir görevli vatandaşlarımızdan şifre talep etmez.

Ayrıca vatandaşlarımız hesaplarına başka cihazlardan erişim sağlanmaması için kullandıkları akıllı telefona banka hesaplarını bağlayabilirler. Böylece farklı bir cihazdan giriş yapılmak istendiğinde vatandaşlarımıza SMS onay kodu gelecektir. Bu kod kimse ile paylaşılmaz ise hesaba giriş mümkün olmaz. Bu şekilde vatandaşlarımızın banka hesapları da güvenceye alınmış olur.

Ayrıca vatandaşlarımızın unutmaması gereken bir diğer nokta ise hiçbir polis, savcı ya da kamu görevlisinin vatandaşlardan para talep etmeyeceğidir. Bu tür mesajlarda vatandaşlarımız eğer içlerinde bir şüphe varsa en yakın tüketici derneğine başvurup gerekli bilgileri edinebilirler.