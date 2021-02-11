Balon Balığı Dehşeti: Kaptanı Öldürdü, Dört Denizci Hastaneye Kaldırıldı!

Zehirli olmasıyla Türkiye’de birçok bölgede tehlike alarmı veren ve birçok kişinin ölümüne neden olan balon balığı bu defa Hatay’da ortaya çıktı. Hatay’ın İskenderun ilçesine gelen bir kuru yük gemisi, Finike açıklarında yakaladıkları balon balığını yedi. Bunun ardından geminin ikinci kaptanı Muhammer Alak hayatını kaybetti.

4 denizci hastaneye kaldırıldı

M/V Ali Işık adlı kuru yük gemisi ile, İzmir’den alınan yükü İskenderun’a götüren mürettebat, geçtiğimiz hafta Finike açıklarında balık avlarken, birkaç balon balığını yakaladı. Geminin ikinci kaptanı ve yağcının tuttuğu balıklar gemide derin dondurucuya konuldu. 30 Ocak günü, İskenderun limanına yanaşan gemide aşçıya talimat verildi ve balon balıklarının temizlenerek pişirilmesi istendi. Balon balıklarını yiyen mürettebatta bir süre sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başlandı ve gemi kaptanı fenalaşarak yere yığıldı.

Kaptan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 4 denizci de İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan denizciler taburcu edildi.