Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay’ın Evine 7 Kez Ateş Edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay’ın evine saldırıda bulunulması haberi öğrenenleri korkuttu. Belediye Başkanvekili Yasin Sağay’ın konutuna pompalı tüfekle ateş açıldığı bildirildi. Sağay’ın evine ateş açanların 2 kişi olduğu öğrenildi. Balıkesir’de yaşanan olayda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay evde bulunmuyordu. Ancak korkunç olay sırasında Yasin Sağay’ın eşi ve çocuklarının evde olduğu açıklandı. Pompalı tüfek yardımı ile düzenlenen hain saldırıda Yasin Sağay’ın eşi ve çocuklarının yara almadığı ifade edildi. Evde çocukların da bulunduğu konuta saldıran 2 kişinin motosiklet ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Balıkesir’de sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay’ın evine 2 kişinin pompalı tüfek ile ateş açtığı haberi öğrenildi. Yasin Sağay’ın yaşanan olay sırasında evde bulunmadığı açıklanırken o sırada konutta bulunan Sağay’ın eşi ve çocukları, saldırıyı yara almadan atlattı. Olay sonrasında evin yakınlarından motosiklet ile uzaklaşan iki şüphelinin konuta 7 kez ateş açtığı bildirildi. Tüfekten çıkan saçmaların ise Sağay’ın oturduğu dairenin camlarına ve apartmanın duvarına isabet ettiği açıklandı.

2 kişi tarafından pompalı tüfekler ile yapılan saldırı sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Ensar Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Yasin Sağay’ın eşi olayı hemen polis ekiplerine ihbar etti. Yasin Sağay’ın eşi tarafından yapılan ihbar üzerine Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan polis ekipleri olay yerine geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay’ın evine gelen ekipler, çevrede bulunan Mobese ve güvenlik kameralarını takibe aldı. Ekipler kayıt altına alınan görüntüler sayesinde içerisinde çocuklar da bulunan konuta pompalı tüfekler ile ateş açan 2 kişinin kimliğini tespit etti. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen 2 kişiyi yakalamak adına çalışmalar başlattı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 21:08