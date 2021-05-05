Balık Burcu Mayıs Ayı Yorumu! Balık Burcu Mayıs 2021

Balık burçları ve yükselen balıklar Mayıs ayında genel olarak keyifli zamanlar geçirecektir. Balıklar kendileri, aileleri ve yakın çevresi ile birlikte kaliteli zaman geçirebilecekleri bir aya giriş yapıyorlar. Venüs ve Merkür'ün ikizler burcuna geçiş yapması ile birlikte anılardan da güç alınacak ve aile bağları daha da güçlenecek. Güzel bir şekilde geçirilecek olan Mayıs ayında ev hayatında istenen düzen ve mutluluk da balıklar ile birlikte olacak. 11 Mayıs tarihinde boğa burcunda gerçekleşecek olan yeniay, yakın çevre ile olan diyalogların farklı bir boyut kazanmasına sebep olacak. Bunun yanı sıra üçüncü kişilerin gerçek yüzleri de ortaya çıkacak ve balıklar gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğrayacak.

Yeni ayda yaşanacak olan en güzel gelişmelerden biri, yönetici gezegen olan Jüpiter'in balık burcuna geçmesi olacak. İkili ilişkilerde kişilik daha rahat bir şekilde yansıtılabilecek ve balıklar şanslarının açıldığında hissedecek. Yine bu süreçte kilo alamama ve iştah artışı ile ilgili durumlarda söz konusu olacak. Güzelleşmek ve yenilenmek adına fazla sayıda durum elverişli olacak ve balıkların sınırlarını korumaya çalışmaları gerekecek.

20 Mayıs 2021 tarihinde Güneş, ikizler burcuna geçecek ve iş hayatı ile aile hayatında da bazı olumlu gelişmeler ile karşılaşılacak. Balıklar önlerindeki engellerin kalktığın hissedecek ve çevrelerinden gelen destekler ile şaşıracak. 23 Mayıs tarihinde ise Satürn'ün kova burcundaki geri hareketine başlaması balıkları bazı olumsuz etkiler altında bırakacak. Onlar için bu dönemde tavsiye edilen durum, morallerini bozmamaya ve bunun bir süreç olduğunun farkındalıklarını yaşamaları olacaktır. Ayın son zamanlarında ise balıklar, çok konuşmak yerinde düşünmeyi tercih edecek ve yarım kalan işlerini tamamlamak adına harekete geçecek. Hiçbir şeyin görmezden gelinmemesi ve tamamlanması, balıkların mental anlamda rahat olmalarını sağlayacak.