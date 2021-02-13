Balık Burcu Mart Ayı Yorumu

Ünlü Astrolog Aygül Aydın’ın balık burcu için Mart ayı yorumları…

Balık burçlarının yönetici gezegeni olan Jüpiter, Mart ayında gerileme hareketine geçecek ve bu durum balık burçları için geçmişte yaşanılan kaybedilen ya da görülemeyen fırsatların tekrar önlerine çıkmasına sağlayacaktır. Ancak balıklar bu sefer geçmişteki hareketlerini tekrarlamamalı ve önlerine gelen şansın farkında olarak hareket etmelidirler. 2 Mart tarihinde ise başak burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte balık burçları yakın çevresi ile olan ilişkilerini masaya yatıracaktır. Balık burçlarının ortakları ile yaşadıkları sıkıntılı süreçler varsa 2 Mart tarihi itibari ile onlar son bulabilir. Yalnız olan balık burçları ise 2 Mart tarihi ile birlikte ilişkiler bazında güzel fırsatlar ile karşılaşabilecekleri anlar yaşayacaklar. Aynı zamanda 2 Mart tarihinde başak burcunda yaşanacak olan dolunay sorunlu bir ilişkileri varsa onları bitirmek adına güçlü etkiler ile gelecektir.

7 Mart tarihinde Merkür ve Venüs, maddi konularda tutumlu davranmalarını balık burçlarına tavsiye etmektedir. Aksi takdirde balık burçları finansal konularda zorluk çekebilir. 23 Mart tarihinde ise Merkür gerilemesi partnerlerinin finansal durumu hakkında ilişkilerine negatif bir durum yansıtabilir. Bununla birlikte, balık burçları mart ayında uzun vadeli planlar yapmamalı anlayışlı ve empati kurarak hareket etmelidir. geçmişte olan olaylar hakkında sorun odaklı olmak yerine çözüm odaklı davranmak Mart ayında balık burçlarının en çok ihtiyacı olan bakış açısı olacaktır. Diğer taraftan 17 Mart tarihinde balık burcunda gerçekleşecek olan yeniay ile birlikte ilişkileri olan balık burçları aşk hayatlarında önemli kararlar alabilecektir. Eğer akıllarında çözemedikleri ve ya soru işaretleri olan konular varsa geleceğe dair olan kararlar olumsuz yönde etkilenip balık burçlarını karamsarlığa sürükleye bilecektir. Ailevi sorunlar yaşayan balık burçları ise bu dönemde aile büyüklerinden yardım alarak yaşanan problemleri çözmek isteyecek. Balık burçları mart ayında haklı oldukları durumda fazla baskıcı davranmamalı ve anlayışlı bir tutum sergilemelidir. Anlayışlı bir bakış açısı ile davranmaları onlar için tavsiye ediliyor. Zorlandıkları durumda biraz da karşı tarafın bakış açısı ile konuları incelemek onlar için iyi olacaktır.