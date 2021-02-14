Bakanlıktan Yeni Formül: Vaka Sayısı Düşen İllerde Kafe ve Restoranlar Açılabilir

Koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden biri de kafe ve restoranlar oldu. Tedbirler kapsamında birçok kafe ve restoran aylarca kapalı kaldı. 4 aya yakın süredir iş yapamayan işletmelerin bir kısmı kapandı. Sağlık Bakanlığı ise, esnafı rahatlatmak adına yeni formüller üzerinde çalışıyor.

Kurallara uyan şehirler ödüllendirilecek

İl ve ilçelerdeki vaka sayıları ve ölümler azaldığında, kurullar kısıtlamaları azaltma yetkisinde olacak.

Ölüm ve vakaların azaldığı illerde kurallara uyan insanlar ödüllendirilecek.

Böylelikle kendini koruyan ve önlemlere dikkat eden yerlerde kafe ve restoranlar açılacak.

Üniversiteler açılsın önerisi

Hürriyet’ten Melten Özgenç’in haberine göre üzerinde çalışılan formül, vaka sayılarının azaldığı bölgelerde bir ödül gibi işleyecek ve şu şekilde olacak:

Bununla birlikte üzerinde çalışılan diğer bir konu da yüz yüze eğitimde bir adım atılması ve üniversitelerin açılması. Bir öneriye göre online dersler yerine üniversite eğitimi yeniden yüz yüze formatında geçebilir. Üniversitelerin kapalı kalması, ekonomisi üniversitelerle yakından bağlantılı olan Eskişehir gibi yerlerde yurtların, kafe ve restoranların ciddi zarar etmesine neden olmuştu.