Bakanlık Açıkladı! Milyonlarca Kişi E-Devlet Üzerinden Yapıyor

Bakanlıkların büyük kısmının işlemlerini e-devlet sistemine taşıma nedeni de budur. Vatandaşlar;

Kurum iş başvurularını,

Tapu ve kadastro işlemlerini,

Sosyal destek ödeme başvurularını,

Alt ve üst soy araştırmalarını e-devlet üzerinden kısa süre içerisinde gerçekleştirebilmektedir.

Vatandaşlar ile paylaşılan veriler özellikle soy araştırmaları avantajının sıklıkla kullanıldığını göstermektedir.

Alt Soy Üst Soy Araştırma Verileri Paylaşıldı

E-devlet soy sorgulama olarak da bilinen sistemler 2018 yılından bu yana kullanılabilmektedir. Bu sayede vatandaşlar köklerini rahat bir şekilde öğrenebilmektedir. Zira paylaşılan soy bilgileri oldukça geçmiş tarihlere götürmektedir. Bu sayede insanlar, geçmişte bağlarının nerelerde olduğunu beklemeden sorgulayabilmektedir.

Bakanlık, sistem kullanımı konusunda resmi verileri açılamaya devam etmiştir. Elde edilen bilgiler 2018 yılından bu yana kadar 71 milyon 337 bin 907 adet belge üretildiğini göstermektedir. Rakamların yüksekliği vatandaşların alt – üst soy araştırmalarına yoğun ilgi gösterdiğini de kanıtlamaktadır. Soy kontrolleri sayesinde pek çok vatandaş aslında köklerinin farklı bölgelerde olduğunu da keşfetmiştir.

Şubat Verileri Güncellendi

Yakın geçmişe kadar alt – üst soy bilgilerini öğrenmek kolay bir işlem olarak nitelenmemiştir. Vatandaşların bilgilerini temin edebilmek için;

Şahsi olarak,

İlçe nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmiştir.

Bahsedilen işlemler pek çok kişi açısından kolay olmadığından gerekli olmadıkça araştırma yapılmamıştır. Ancak artık soy bilgilerinin sorgulama işlemi e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Bu da milyonlarca vatandaşın soy bilgilerini öğrenmelerini sağlamıştır. Soy bilgilerine ait olan sorgulama verileri ise her ay içerisinde bakanlık tarafından güncellenmektedir.

Bakanlık şubat ayına kadar olan verilerin yanı sıra ilk zamanlardaki verileri de güncellemiştir. Elde edilen rakamlara göre e-devlet soy sorgulaması;

İlk açıldığı yıl 31 milyon 937 bin 261,

2019 yılında 14 milyon 395 bin 787,

2020 yılında 19 milyon 669 bin 96,

2021 şubat ayına kadar ise 5 milyon 335 adet belge üretmiştir.

E-Devlet Girişi Nasıl Yapılır?

Vatandaşların alt ve üst soylarını e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilmeleri için sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Sistem girişleri kişilere özel olarak tanımlanan şifreler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Şifre almak isteyenlerin gerek mobil bankacılık işlemlerinden gerekse PTT şubelerinden hareket etmeleri mümkündür.

Şifreler ile birlikte sistem girişi yapmak için;

Resmi internet sitesi,

Mobil uygulama kullanılabilmektedir.

Kişilerin e-devlet girişi yaptıktan sonra güvenlik adına belli adımları atmaları gerekmektedir. Atılan adımlar arasında şifrenin değiştirilmesi gösterilmektedir. Vatandaşlar kendilerine özel şifre edinimleri ile birlikte hesaplarını güvence altına almış olacaklardır. Güvenliğin devamlı olması adına belli zaman aralıklarında şifrelerin yenilenmesi önerilmektedir. Sisteme iletişim bilgilerinin girilmesi de önemli güvenlik adımlarından biridir.

E-Devlet Alt Soy Üst Soy Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Merak eden vatandaşlar için e-devlet soy sorgulama işlemlerinin ne şekilde yapılması gerektiği de açıklanmaktadır. Öncelikle sistem kullanımının zor olmadığından bahsedilmektedir. Çünkü tüm vatandaşlar tarafından rahatça kullanılabilecek bir tasarıma imza atılmıştır. Giriş işlemlerini gerçekleştirenlerin ana ekranda gördükleri arama bölümüne gelmeleri istenmektedir.

Arama kısmına alt ve üst soy sorgulama yazmak atılması gereken ikinci adımdır. Zaten bu aşamadan alt kısımda gidilmesi önerilen sayfalar çıkmaktadır. İlgili bölümün üzerine tıklayanlar anında soy bilgilerini ekranlarında göreceklerdir. Bilgiler kişiye göre değişim gösteren zaman dilimlerine kadar ilerlemektedir. Fakat ilk kayıtlı bilgilere kadar gittiğinin garantisi vardır. Böylece vatandaşlar soy bilgilerini anında görmüş olmaktadır.