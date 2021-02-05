Bakanlık Açıkladı: Hamsı Avı Yasağı Ne Zaman Sona Eriyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir süredir devam eden hamsi avı yasağına ilişkin bir açıklama paylaştı. Balıkçılara teşekkür edilen açıklamada, ek tedbirler alınarak hamsi avına ilişkin yasağın kalktığı bildirildi. 8 Ocak’ta başlayan avlanma yasağı kaldırılıyor.

Bakanlık açıklamasında, hamsi avı yasağının kalkmasına ilişkin aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Kısıtlama 7 Şubat 2021 tarihi 00.01’den itibaren sona erecek. Av için İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı beyan verilecek. Bakanlık av gemisine nezaret etmesi için en az bir görevli bulunduracak. Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm İl Müdürlüklerinde en fazla 2 adet karaya çıkış noktası belirlenecek. Avlanan hamsiler bu noktalardan İl/İlçe Müdürlüğü gözetiminde çıkarılacak. Gemilerde, elek sistemi ve elemek için tambur olmayacak veya mühürlenecek. Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke, işletmenin bulunduğu yerdeki İl/İlçe Müdürlüğü personelinin kontrolü sağlandıktan sonra giriş izini verilecek. Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 cm’nin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak.