Bakanlık Açıkladı: 124 Bin Kişi Adını, 260 Bin Kişi Soyadını Değiştirdi

İçişleri Bakanlığı, 2017 yılında attığı adımlar yazım ve imla hatası bulunan, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ve toplumda gülünç karşılanan isim ve soyisimlerin değişimi için mahkeme kararı aranmadan işlem yapılabilmesini sağlamıştı. Vatandaşlar, bu uygulamaya oldukça fazla ilgi gösterdi.

2017’den bu yana 384 bin kişi adını ya da soyadını değiştirdi

En çok değiştirilen isim Rabiye oldu

Uygulama kapsamında, mahkeme kararı olmadan 2017’den bu yana 260 bin kişi soyaını, 124 bink işiyse adını değiştirdi. En çok değiştirilen isimler içinde Rabiye, Hava, Esme, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan ve Sadet isimleri değiştirildi. En çok değiştirilen soyadları arasında ise Çokşun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut ve Kahriman yer aldı.

Türkiye genelinde, uygulama kapsamında en çok değiştirilen isim Rabiye oldu. Ülke genelinde 894 kişi Rabiye olan ismini, Rabia olarak değiştirdi. Rabiye’den sonra en çok değiştirilen isimleri 836 kişi ile Hava, 526 kişi ile Esme, 497 kişi ile Yunis takip etti. En çok değiştirilen soyadı ise 766 kişinin Coşkun olarak değiştirdiği “Çoşkun” oldu.

En çok isim ve soyisim düzeltmesi yapılan il İstanbul oldu. İstanbul’u Ankara, İzmir ve Diyarbakır izledi.