Bakanlardan siyasi parti liderlerine "Gara" ziyareti!

Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından esir tutulan 13 Türk vatandaşı şehit edilmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) tarafından Meclis'e soru önergesi verildiğini belirtmişti. Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ile Milli Savunma Bakanı Akar tarafından Meclis'e bugün bilgi verileceğini duyurmuştu.

İlk durak CHP olacak

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda konuşma yapmadan önce söz konusu bakanlar, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'nun yanına saat 12.00'da gitti.

Daha sonra bakanlar, İYİ Parti lideri Akşener'i de saat 14.00'da ziyaret edecek.

"Siyasi partilerin kesin bir duruş sergilemeleri gerekiyor"

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Grup Başkanvekili Zengin, siyasi partilerin bu konuda kesin bir duruş sergilemeleri gerektiğini söylemişti. Bugün gerçekleştirilecek olan gündem dışı görüşmenin ardından tüm siyasi partilerin net bir tavır ortaya koymaları gerektiğini belirten Zengin, özellikle HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kararının çok önemli olduğunu ifade etmişti.

Zengin, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile iş birliği yapanların söz konusu siyasi partiyi kırmamak için kullandıkları dilde bir sıkıntı olduğuna dikkat çekerek, Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edildiği olaydan bahsederken PKK terör örgütünün adının bile telaffuz edilmemesinin ve mesafeli bir dil kullanılmasının Türk siyaseti için çok dramatik olduğunu söylemişti.

Ne olmuştu?

- Milli Savunma Bakanı Akar, 14 Şubat günü yaptığı açıklamada, teröristlerin etkisizleştirilmesi ve sınırlarda güvenliğin tesis edilmesinin yanı sıra PKK'lı teröristler tarafından esir tutulan Türk vatandaşlarına dair istihbaratın tasdik edilmesi ve gereken müdahalenin yapılması amacıyla Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın başlatıldığını söylemişti.

- 10 Şubat 2021'de Gara bölgesindeki harekâtın Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı kapsamında düzenlendiğini belirten Akar, hava harekâtı kapsamında PKK'lı teröristlere ait olan barınakların, sığınakların, sözde karargâhların ve mühimmatların saklandığı depoların da aralarında yer aldığı 50'yi aşkın hedefin imha edildiğini duyurmuştu.

- Akar, hava harekâtından sonra kara operasyonunun başlatıldığını kaydederek, söz konusu operasyonda 3 yiğit personelin şehit düştüğünü, 3 personelin ise yaralandığını ifade etmişti. Pençe Kartal-2 Harekâtı'nda 48 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü, 2 PKK'lı teröristin sağ olarak yakalandığını kaydeden Akar, toplam 50 teröristin etkisizleştirildiğini belirtmişti.

- Harekât bölgesinde gerçekleşen çatışmaların ardından bir mağaranın kontrol altına alındığını ifade eden Akar, söz konusu mağarada 13 Türk vatandaşının cansız bedenlerinin bulunduğunu söylemişti. Akar, 12 vatandaşın başından, bir vatandaşın ise omzundan vurulduğunu belirterek, söz konusu vatandaşların PKK terör örgütünün sözde mağara sorumlusu tarafından harekâtın başında şehit edildiğini duyurmuştu. Türk vatandaşlarını şehit eden bütün PKK'lı teröristlerin etkisizleştirildiğini ifade eden Akar, operasyonların sona erdiğini söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 12:46