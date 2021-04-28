Bakan Ziya Selçuk'tan Üniversite Sınavı ve Liselere İlişkin Önemli Açıklama

17 günlük tam kapanma kararının ardından yüz yüze eğitime de ara verildi. Bu sene sınava girecek olan öğrencilerin merak ettiği konu ise YKS ve LGS sınavlarının tarihleri oldu. Konuyla ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak. Şu anda YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim-öğretim ile ilgili merak edilenleri soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklaması ise şu şekilde:

"Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek’’ açıklamasını yaptı.

İkinci Dönemde Tek Sınav

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamanın devamında ise, ‘’17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde %40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde 2. dönemde de tek bir sınav olacak.

"YKS VE LGS ERTELENMEYECEK"

Bakan Ziya Selçuk, bir kısım öğrenciler sınavın zamanında yapılmasını isterken bir kısmı öğrencinin de sınavın ertelenmesini istediklerini ifade etti. Selçuk, ‘’Şu anda YKS ve LGS'nin ertelenmesine ilişkin herhangi bir karar söz konusu değil, belirlenen tarihlerde yapılacak’’ açıklamasını yaptı.

Öğretmenlerin Aşılanması

Öğretmenlerin aşılama süreci 24 Şubat'ta başladı. Son etapta 425 bin öğretmenimize randevu açıldı.

Okullarda Karneler 2 Temmuz'da Verilecek

Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Ayrıca tam kapanmada öğretmenlerin 1 gün okula gitme zorunluluğu olmayacak.