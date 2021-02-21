Bakan Varank Duyurdu: Dünyanın, Tamamı Biyodizel İle Çalışan İlk Motoru Türkiye’de Üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arken Jeneratör’ün İstanbul’daki üretim tesisini ziyaret etti. Varank, girişimcilerin kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını ve “Sayın bakanım, bizi de ziyaret edebilir misiniz” dediklerini aktardı ve kendisinin de ziyarete geldiğini bildirdi. Arken Jeneratör adlı firmanın İTÜ elektrik mühendisliği mezunu 3 kişinin ortak girişimi olduğunu belirterek, “Arkadaşlarımızın gayretinden, gösterdikleri çabadan etkilendim. Arken Jeneratör kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen 3 kişi başlayıp, şu anda 300 kişiyi istihdam eden önemli bir marka haline gelmiş. Cirolarının yüzde 50’sini ihracattan elde ediyorlar. 72 ülkeye Türkiye’den elektrik jeneratörü satan bir firma” dedi.

Dünyanın tamamen biyodizelle çalışan ilk motoru

Varank, Arken’in özel işlere imza attığını belirterek, “Geleceğe dönük projelerimizde nasıl kendilerinden faydalanabiliriz bunları konuştuk. Bize bir de müjde verdiler. Dünyanın ilk tamamen biyodizel yakıtlı jeneratörlerini prototip olarak üretmişler. Bunu da özellikle çevreci kaygıları olan sektörlere satmayı planlıyorlar” dedi. Arken Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek ise, “Standart jeneratörlerimizi üretirken bunlarla ilgili otomasyon, senkron gibi noktalarda da mühendislerimiz çalışıyor. Yüzde 100 biyodizel ile çalışan jeneratörümüzün prototipini yaptık. Hibrit solar sistemlerle ilgileniyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu ve muhalefetin, Türkiye’de fabrika kalmadı eleştirilerine de yanıt veren Varank, dünyada fabrika yapan bir devletin kalmadığını, ancak devletlerin girişimcileri desteklediğini belirtti.