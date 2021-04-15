Bakan Soylu Uyardı! Tedbirlere Uymayanlara Adli Yaptırım

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu korona virüs salgını ile mücadeleye yönelik denetimlerde uyarı ve rehberliğin öncelikli olduğu konusunu vurguladı. Bunun yanı sıra alınan tedbirlere uyulmaması ve uyumama konusunda ısrar edilmesi durumunda idari ve adli yaptırımın esas olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı uyarısını sosyal medya hesabı olan Twitter aracılığı ile yayınladı. Korona virüs salgını kapsamında alınan yeni önlem ve tedbirlere ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuruldu. Devlet tarafından alınmış önlem ve denetim süreçlerine ilişkin olan paylaşımda Bakan Soylu, önemli bir dönem içerisinde bulunduğumuzu ifade etti.

Güncel olarak salgınla verdiğimiz mücadelede önemli bir dönemden geçtiğimizi açıklayan Süleyman Soylu, korona virüse karşı alınan yeni önlemler ve süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu ve tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar ve istismarın görülmesi durumunda idari ve adli yaptırımı esas olacağını takipçiler ile paylaştı.

Bakan Soylu Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda var olan mücadelede daha ağır bedeller ile karşılaşılmaması için akşam saat tam 18.00’da işyerlerinin kapatılmasına ve en geç 10.00’da evlerde olunması gerektiğini söyledi.

Sağlık, tedarik, güvenlik ve üretim gibi alanlarda kısıtlama ve istisnaların mevcut olduğu belirtildi ve bu istisnalar içinde zorunlu işlerin görüldüğü açıklaması yapıldı. Muafiyetlerin suistimali için ise kurallara uymayanlara ve mücadeleye devam edenlere haksızlıktır şeklinde ifadeler kullanıldı.

Tüm güvenlik birimlerinin ve denetim ekiplerinin 7/24 olmak üzere görevlerinin başında olduğu açıklandı. Yapılan denetimlerde uyarı ve rehberliğin öncelik olduğunu buna rağmen tedbirlere uyulmaması durumunda istismar ısrar ve kasıt görüldüğü zaman idari ve adli yaptırımın esas olacağı açıklandı. Kurallara birlikte uyarak birbirimizi anlayarak mübarek ona Ramazan'da da salgına karşı iyi sonuç alınması gerektiği ve bu musibetin engellenerek yaz ayına sağlıkla ulaşmamız gerektiği paylaşıldı.