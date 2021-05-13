Bakan Soylu Sedat Peker'e Seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birtakım iddiaları dile getiren Sedat Peker'e seslendi ve kendisinin adalete teslim olduğunu ve onun da ülkesine gelip adalete teslim olması gerektiğini söyledi. Organize suç örgütü soruşturması kapsamında arandığı öğrenilen ve bir süredir yapmış olduğu YouTube yayınları ile bazı iddiaları dile getiren Sedat Peker'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seslendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'e “Operasyon faresi gibi kaçma. Ülkene gelip adalete teslim ol” şeklinde ifadeler kullandı ve çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da sözleri hakkında bazı açıklamalar gerçekleşti ve belki dil sürçmesidir şeklinde konuşuldu. Mehmet Ağar da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili soruları yanıtladı ve tüm eleştirilere hak verdiğini söyledi. Olayın kızgınlığı ve sinirliliği sebebiyle burada bir sürçülisan söz konusu olduğunu söyleyen Mehmet Ağar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu takdir ile takip ettiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki organize suç örgütü soruşturması sebebiyle evi aranıp birlikte hareket ettiği iddia edilen adamları gözaltına alınan Sedat Peker'in sosyal medyada yapmış olduğu iddialara sert bir şekilde yanıt verdi. İçişleri Bakanı, Sedat Peker hakkında kullandığı Uyuşturucunun beynini yok ettiğini söyledi ve “Müptezel operasyon elemanına sesleniyorum” şeklinde ifadeler kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'e yapmış olduğu çağrıda iftiranı iddianı her şeyin açığa çıkması adına yargıya taşındığını söyledi ve adalete teslim olduğunu dile getirdi.

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçu ile soruşturma başlatılan Sedat Peker'in Bodrum marina ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları reddeden eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, yapılan iddiaların saçma sapan ve utanç verici olduğunu dile getirmişti. Sedat Peker'in öne sürdüğü Elazığ iddialarına da AKP milletvekili Tolga Ağar yanıt verdi ve konu ile ilgili olarak hem Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Jandarma Genel Komutanlığı yapmış olduğu açıklamalar ile öne sürülen iddiaların yalan olduğunu açıkladı.