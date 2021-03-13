Bakan Soylu'nun annesi vefat etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Bakan Koca, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesinin vefat ettiğini belirtti. Soylu'nun annesine Allah'tan rahmet dileyen Koca, Soylu ile ailesine de sabır dileklerini iletti.

Soylu'nun annesine hakaret edilmişti

Soylu'nun annesine Twitter üzerinden iğrenç bir şekilde hakaret edilmişti. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Soylu'nun hastanede tedavi gören annesine geçmiş olsun dileklerini iletmiş, kendisine Allah'tan şifa dilemiş ve sağlığına kavuşması için dua ettiğini dile getirmişti.

Bu paylaşımın altına insanlık dışı bir şekilde "Senin soyunu s..." yorumu yapılmıştı. İğrenç bir biçimde küfür eden şahsın Erdal Erbaş olduğu ve söz konusu kişinin önceden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlenmişti. Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği için tutuklanmıştı.

İddianame hazırlanmıştı

Soylu, annesine yönelik küfür eden Erbaş hakkında herhangi bir yaptırım uygulanmamasını eleştirmişti. Gelen tepkiler üzerine "kamu görevlisine aleni biçimde hakaret ettiği" için Erbaş'a 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası verilmesi talebiyle iddianame hazırlanmış, söz konusu iddianamenin Bakırköy 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği ifade edilmişti.

Annesinin günlerdir hastanede tedavi altında olduğunu kaydeden Soylu, küfür eden kişinin mahkemeye çıkmasının ardından adli kontrol şartıyla salıverilmesine tepki göstermişti. Soylu, devlet işleriyle meşgul olurken annesinin namusuna sahip çıkamamış olmanın taşıdığı anlamı sormuştu. "Bakan olsam ne fark ediyor?" diye soran Soylu, mahkemenin kararına tepki göstermişti.

Gül: Lanetliyorum!

Bunun üzerine açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Soylu'nun annesine yönelik hakareti "çirkin" ve "insanlık dışı" olarak nitelendirmiş, bu saldırıyı lanetlediğini dile getirmişti. Gül, söz konusu saldırıyı gerçekleştiren kişiye en ağır cezanın verileceğini düşündüğünü belirterek, hiçbir insanın ailesine bu şekilde hakaret edilemeyeceğini söylemişti. Aile kurumunun kutsal olduğuna dikkat çeken Gül, ailevi değerlere yönelik hakaretlerin mutlaka kınanması gerektiğini ifade etmişti. Gül, hakaret suçuna dair yaptırımların yeniden gözden geçirileceğini dile getirmiş, yargının sosyal medya platformlarında değil mahkemelerde dağıtılması gerektiğini belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 12:31