Bakan Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, 1 Mart 2021 tarihinde kademeli normalleşme sürecinin başlayacağını hatırlattı. Selçuk, koronavirüs bakımından çok yüksek riskli olan şehirlerde okulların açılıp açılmayacağına ve sınavların yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararların valilikler ve il hıfzıssıhha kurulları tarafından verilebileceğini dile getirdi.

"Atama takvimini duyuracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 bin öğretmen atamasına ilişkin yaptığı açıklamaya değinen Selçuk, dün bu konuda toplantı gerçekleştirdiklerini ve ilerleyen süreçte nasıl bir takvimin işleyeceğine ilişkin taslakların Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulduğunu söyledi. Selçuk, iki tane taslağa sahip olduklarını belirterek, Ankara'ya döndüğü zaman ekibiyle bunun değerlendirmesini yapacağını ve atama takvimini duyuracağını dile getirdi.

Yüz yüze eğitim süreci nasıl işliyor?

Türkiye'de köy okullarında 15 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime geçilmişti. 1 Mart Pazartesi günü ilkokullar ile 8'inci sınıflar ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacağı belirtilmişti. Öte yandan, 1 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime geçecek olan okullar şöyle sıralanmıştı:

- Spor liseleri,

- Güzel sanatlar liseleri,

- Çok programlı Anadolu liseleri,

- Mesleki ve teknik Anadolu liseleri.

Risk durumlarına göre iller

Selçuk'un bahsettiği çok yüksek riskli iller haftalık olarak her 100 binde 100'ün üstünde vakanın tespit edildiği iller olarak biliniyor. Söz konusu iller, kırmızı kategoride yer alıyor. Yüksek riskli iller ise haftalık olarak her 100 binde 36-100 arası vaka tespit edilen iller olarak biliniyor. Bu iller de turuncu kategoride bulunuyor.

Orta riskli iller haftalık olarak her 100 binde 11-35 arası vaka tespit edilen iller olarak nitelendiriliyor. Söz konusu iller sarı kategoride yer alıyor. Düşük riskli iller haftalık olarak her 100 binde 100'ün altında vaka tespit edilen iller olarak nitelendiriliyor. Bu iller de mavi kategoride bulunuyor.

Bartın'da yüz yüze eğitim kararı alınmıştı

Vaka sayısının az olduğu Bartın'da ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıfların tam zamanlı olarak haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçmelerine karar verilmişti. 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıfların ise iki farklı gruplara ayrılacağı, birinci grubun Pazartesi-Salı, diğer grubun ise Perşembe-Cuma günü yüz yüze eğitim göreceği ifade edilmişti. Çarşamba günü dezenfeksiyon işlemlerinin uygulanacağı kaydedilmişti.