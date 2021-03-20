Bakan Selçuk'tan "EBA" açıklaması: Adalet tepe yaptı!

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim kapsamında hayata geçirilen EBA'da (Eğitim Bilişim Ağı) erişim sorunları, ülkenin farklı noktalarında yer alan öğrencilerden bazılarının da internet veya televizyon imkânına sahip olması gibi sorunlar ortaya çıkmış, bu durum tepkilere neden olmuştu. Fakat Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde eşitliğin sağlandığını ve adaletin tepe yaptığını ileri sürdü.

"Böyle bir olanak yoktu"

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde bir öğrenciye aynı dersin minimum 5 hocadan verildiğini belirterek, söz konusu öğrencinin istediği öğretmeni takip edebildiğini dile getirdi. Selçuk, böyle bir olanağa daha önce sahip olunmadığını kaydederek, uzaktan eğitim sürecinde hem eşitliğin sağlandığını hem de adaletin tepe yaptığını söyledi.

"Kayıp nesil yanlış bir kavram"

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin bireysel kayıplar yaşadığını ifade eden Selçuk, bu nedenle "kayıp nesil" tabirinin yanlış bir tabir olduğunu belirtti. Selçuk, söz konusu tabirin bilimsel anlamda tanımlanmasının şart olduğunu belirtti.

"Kazanımları da var"

Selçuk, akademik kayıpları "kayıp nesil" kavramı içerisinde kullanamayacağını kaydederek, sosyal ve duygusal gelişim, toplumsal adaptasyon, eğitim sosyolojisi ve ruh sağlığı bakımından bir sorun yaşanması durumunda bir kayıptan söz edilebileceğini söyledi. Okulların iki gün yüz yüze eğitime geçmesi durumunda bile öğrencileri rehabilite edebileceğini kaydeden Selçuk, öğrencilerin yalnızca "herhangi bir kazanım elde edip mutlu hissetmek" için okula gitmediklerini, "eğitim konusunda eksiklerini tamamlamak" için gittiklerini dile getirdi. Selçuk, ayrıca öğrencilerin evlerinden çıkarak okula olan aidiyetini yeniden hissedebildiklerini, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle muhabbet edip kaynaşabildiklerini söyledi.

"10 binden fazla ders videosu var"

23 Mart 2020 tarihinde başlatılan uzaktan eğitim sürecinde TRT EBA kanallarında 10 bin 117 tane ders videosunun yayınladığını belirten Selçuk, 1.014 tane de tasarım beceri atölyesi, veli eğitimi ve hobiler gibi ders dışı etkinlik videolarının da yayınlandığını aktardı. Selçuk, TRT EBA kanallarında eksikliklerin giderildiğini ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılının bütün derslerinin çalışıldığını ifade etti.

"30 milyondan fazla kez indirildi"

EBA Mobil uygulamasının da 30 milyondan fazla kez indirildiğini aktaran Selçuk, Türkiye'de 18 milyon civarında öğrencinin bulunduğunu ancak söz konusu uygulamayı velilerin de indirdiğini söyledi. Selçuk, yaklaşık 20 milyar tıklanma ile EBA internet sitesinin de eğitim alanında dünya birincisi olduğunu belirterek, söz konusu sistemin anlık erişim kapasitesinin 25 kat artırıldığını ve 1 milyon düzeyine çıkarıldığını dile getirdi.

"Günlük 3 milyon ders kapasitesi"

EBA canlı sınıf uygulaması aracılığıyla günde 3 milyon ders yapılabildiğini aktaran Selçuk, EBA internet platformunda 1.900'ü aşkın ders ve 60 bini aşkın içeriğin yer aldığını ifade etti. Selçuk, 10 bini aşkın kitabın ve 240 bini aşkın sorunun da söz konusu platformda yer aldığını ekledi.