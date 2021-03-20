Bakan Selçuk: Kadın haklarının teminatı Anayasa!

Türkiye, bir süredir tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

Konuya ilişkin açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, Türkiye'de yaşayan bütün kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi yaşama katılımına destek vermek üzere 2002 senesinden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kritik düzenlemelerin getirildiğini aktardı.

"Anayasa teminat altına alıyor"

Bakan Selçuk, özellikle Anayasa olmak üzere iç mevzuatta bulunan düzenlemelerin kadın haklarını teminat altına aldığına dikkat çekerek, Türkiye'nin gereksinimler doğrultusunda yeni düzenlemeleri yürürlüğe sokabilecek kadar kuvvetli ve etkili bir hukuk sistemine sahip olduğunu aktardı.

"İnsan hakları konusu"

Kadına yönelik şiddetin öncelikle insanlık suçu olarak görülmesi gerektiğini belirten Selçuk, söz konusu suçla mücadelenin de insan hakları konusu olduğunu ifade etti.

"Sıfır tolerans"

Selçuk, ilkelerin önem arz ettiğini kaydederek, kadına yönelik şiddet ile mücadelenin şimdi olduğu gibi bundan sonra da sıfır tolerans ilkesiyle devam ettirileceğini dile getirdi.

İstanbul Sözleşmesi'ne neden karşı çıkılmıştı?

İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan "toplumsal cinsiyet kimliği" ve "cinsel yönelim" gibi tabirlerin Türkiye'nin toplum yapısına aykırı olduğu ifade edilmişti. Söz konusu sözleşmenin toplumsal desteğini yitirdiği belirtilmişti. LGBT ile marjinal gruplardan bazılarının, İstanbul Sözleşmesini kalkan olarak kullandığı ve gelecek nesilleri tehdit ettiği kaydedilmişti.

İstanbul Sözleşmesi'nin hangi maddeleri tartışılmıştı?

Madde 2/2: İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan hükümlerin uygulanması konusunda toplumsal cinsiyete bağlı şiddetin mağduru olan kadınlara özel bir şekilde dikkat gösterilecek.

Madde 4/3: İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan hükümlerin, başta mağdurların haklarını muhafaza etmeye dair önlemlerin; mülteci ya da göçmen statüsü, medeni hal, engellilik, sağlık durumu, toplumsal cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, doğum, mülk, bir ulusal azınlık ile ilişkiye sahip olma, sosyal ya da ulusal köken, siyasi ya da farklı bir görüş, din, dil, renk, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsiyet gibi durumlara bakılmadan ve hiçbir şekilde ayrımcılık gösterilmeden hayata geçirilmesi sağlanacak.

Madde 14/1: Kişilik bütünlüğüne saygı, toplumsak cinsiyete bağlı olarak kadına yönelik şiddet, şahsi ilişkilerde çatışmaların şiddet olmadan çözülmesi, karşılıklı saygı, toplumsal kalıplardan bağımsız olarak toplumsal cinsiyet rolleri, kadın ve erkekler arasındaki eşitlik gibi meselelerin bütün eğitim düzeylerinde resmî müfredata eklenmesi amacıyla gereken önlemler alınacak.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 12:11