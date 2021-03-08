Bakan Selçuk Açıkladı! Okullarda Katılım Oranı Yüzde 80’in Üzerinde

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı, Ahmet Hakan tarafından sunulmakta olan “Tarafsız Bölge” programına konuk olarak katıldı. CNN Türk’de ekranlara gelen programda Selçuk, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Yüz yüze eğitime geçiş sürecinde ilk ve ortaokullardaki katılım oranlarının yüzde 80 üzerinde olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, yaklaşık olarak 80 bin küsür öğretmenin aşı olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı, aşı sürecinin hızlanacağını ifade etti. Bakan Selçuk, eğitim süresi hakkında da açıklamalarda bulundu. Ara tatil olmadan 2 Temmuz’a kadar programa devam edileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

Yüz Yüze Eğitimde İlk Hafta Nasıldı?

Bakan Ziya Selçuk, ilk günde beri Türkiye’yi okul okul gezme fırsatı bulduğunu açıklarken görerek gözlem yaptığını anlattı. Şehirlerin bizzat dolaşılmadığı zaman gelen bilgilerin çok iyi değerlendirilemediğine değinen Selçuk, yerinde gözlemin faydalarından bahsetti.

Yüz yüze eğitim sürecinin başlaması ile birlikte çocukların çok mutlu olduğunu ve gözlerinin parladığını ifade eden Milli Eğitim Bakanı, Ankara’da bulunan bir ortaokula gittiğini ve çocukları zıplarken gördüğünü söyledi. Öğretmenler odasına gittiği zaman çok sayışa teşekkür alan Selçuk, ilk haftayı çok olumlu bir şekilde geçirdiklerini açıkladı. İlk ve ortaokullarda yüzde 80’in üzerinde katılım gerçekleştiği haberini kamuoyu ile paylaşan Selçuk, bu durumdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bu süreçte yerinde uygulama ile bazı şehirlerde okulların açılıp kapanması hakkında değişiklikler olabileceğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 senesinde 4 senaryo sunduklarını dile getirdi. Valiliklerin şehir bazında bu süreci haftaya alalım gibi yeni kararlar alabileceğini söyleyen Selçuk, okulların geçişkenlik içeren kurumlar olduğundan bahsetti.

Birleşik Krallık'ta 1 milyon kişi başına düşen vaka sayısının 63 bin 488 olduğunu belirten Selçuk, orada okulların kısmen açık olduğundan söz etti. Fransa ve İspanya’da da okulların tamamen açık olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı, onlara göre çok iyi bir durumda olduğumuzu ifade etti.