Bakan Koca Yeni Risk Haritasını Açıkladı! Mavi Kategoride İl Yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştım yaptı. Yapmış olduğu paylaşımla illere göre yüz binde vaka sayılarını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı ve böyle yeni risk haritası belli oldu. Haftalık vaka oranları hesaplanarak oluşturulan haritada mavi kategoride il kalmazken kırmızı kategorideki il sayısı artışa geçti ve haritada kırmızı renkte gösterilen il sayısı 68'e çıktığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart- 2 Nisan haftası için illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62'den 591,45'e yükselirken, başkent Ankara'da 184,29'dan 272,79'a artış yaşadı. İzmir'de ise bu sayı 156,48'den 218,88'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilere göre 100 binde en fazla vaka görülen 3 ilk şu şekilde, Samsun, İstanbul ve Yalova'da görüldü.

En az koronavirüs Vakası görülen 3 ili ise şu şekilde, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa'da kaydedildi.

Mavi Kategoride Bulunan İl Yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritaya bakıldığı zaman, Türkiye'de mavi kategoride il kalmadığı, sarı kategoride bulunan il sayısının ise 6 olduğu görülürken. Turuncu kategoride ise 7 ilin bulunduğu görüldü.

68 İl Kırmızı Kategoride

Neredeyse bütün Türkiye'nin kırmızı kategoride yer aldığı paylaşılan yeni risk haritasına göre 68 il yüksek riskli kategoride yer alıyor.

Kırmızı kategoride bulunan 68 il şu şekilde;

Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu ,Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli ,Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ,Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.