Bakan Koca Gökhan Özoğuz’a Cevap Verdi! Suç Yok

Şarkıcı Gökhan Özoğuz geçen günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve Fahrettin Koca’yı etiketlemişti. Ülkemizde son 2 haftada artan korona virüs vakaları ülke genelinde tedirginlik yaratırken Gökhan Özoğuz'un paylaşımı da dikkat çekmişti. Bakan Koca’yı etiketleyen Özoğuz, “Vakalardan ben mi sorumluyum?” yazmıştı. Fahrettin Koca ise bu paylaşımı cevaplayıp “Gökhan Bey” kardeşim şeklinde sözüne başladı. Artış gösteren pozitif vaka sayısında suçumuz değil sorumluluğumuz var şeklinde, ifadelerde bulunan Fahrettin Koca destek olacağınızdan şüphem yok dedi.

Ülke genelinde günlük olarak artış gösteren korona virüs pozitif vakaları son haftalarda ciddi bir tırmanışa geçmişti. Sayılarının artması ile birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tüm vatandaşları sorumlu davranmaya davet etti ve vaka sayıları hakkında bilgi verdi.

Salı günü açıklanan bilgilere göre adeta tırmanışa geçen vaka sayıları ile birlikte kısmı kısıtlamaya gidileceği haber öğrenilmişti. Gökhan Özoğuz da sosyal medya hesabından Bakan Koca’yı etiketleyerek bir paylaşım yapmıştı. Bakanlık Koca da şarkıcı Gökhan Özoğuz tarafından gerçekleştirilen bu paylaşıma cevap verdi ve her zamanki gibi sorumluluk vurgusunu yerine getirdi.

Yapmış olduğu açıklamalara devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 84 milyonun birlikte olarak vaka sayılarını arttırmadığını ancak birlikte mücadele etme sorumluluğumuz bulunduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Gökhan Özoğuz'un paylaşımına cevap veren Sağlık Bakanı, destek olacağınıza şüphem yok, şeklinde açıklamalarda bulundu ve yapmış oldu paylaşımını bu sözleriyle tamamladı.

Salı günü yapılan açıklamalarda Ramazan ayının da başlaması ile birlikte kısmi kısıtlamalara gidileceği öğrenilmiş ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağında farklılık olduğu açıklanmıştı. Akşam 21.00’da başlayan sokağa çıkma yasağının saat 19.00’a alındığı belirtildi ve bu konu hakkında sosyal medyada paylaşımlar gerçekleşmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gerçekleştirilen bu paylaşımlardan bazılarına cevap verdi ve sorumluluk vurgusu yaptı.