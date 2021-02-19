Bakan Koca duyurdu! Kategorilere göre aç-kapa modeli geliyor

Türkiye bir süredir koronavirüs vakalarını belirli bir seviyede tutabilmek için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta içi her akşam 21.00'dan sonra geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonları kesintisiz bir şekilde uygulanıyor. Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmeler, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı zamanlarda yalnızca paket servis hizmeti sunuyor. Söz konusu işletmeler, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı zamanlarda ise gel-al hizmeti ve paket servis hizmeti sunuyor. Eğlence merkezleri, bar, gazino ve pavyon gibi işletmeler ise tamamen kapalı.

17 Şubat Çarşamba günü açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayı itibarıyla normalleşme sürecinin başlayacağını ifade etti. Sağlık Bakanı Koca da aşama aşama uygulanacak olan normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdi.

"İller gruplara ayrılacak"

Koca, illerin vaka sayılarına ve aşılama durumuna göre "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olmak üzere dört farklı kategoriye ayrılacağını söyledi. Böylece her ilin hangi kategoride bulunduğunun ve nelerin açılıp kapanacağının açık bir şekilde görüleceğini aktaran Koca, haftalık olarak bu konuda bir harita paylaşılacağını dile getirdi.

"Aç-kapa uygulamasına geçilecek"

Koca, iki haftada bir olmak üzere aç-kapa uygulamasına geçileceğini belirterek, Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda gerekli duyuruları yapacaklarını ifade etti.

"Vatandaşlar belirleyecek"

1 Mart 2021 tarihinden itibaren vatandaşların kendi yaşadıkları şehirlerde restoran, kafe ve lokanta gibi işletmelerin açılıp açılmayacağını kendilerinin belirleyeceğini kaydeden Koca, böylece bakanlığa gerek kalmayacağını söyledi.

Koca, Türkiye'de vaka artışının en yüksek ve en düşük olduğu 5'er ilin paylaşıldığını belirterek, bunun her hafta duyurulacağını, böylece il bazında koronavirüsün seyrinin görülebileceğini dile getirdi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında toplu aşılamada büyük bir ilerleme kaydedileceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya konulan kriterler doğrultusunda illerin dört kategoriye ayrılacağını belirten Erdoğan, böylece Mart ayı itibarıyla aşama aşama normalleşme sürecine geçileceğini ifade etmişti. Erdoğan, Türkiye'de bulunan bütün illerin "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olmak üzere dört farklı kategoriye ayrılacağını kaydederek, normalleşme takviminin bu doğrultuda işleyeceğini söylemişti.

Restoran, lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelere ilişkin kararların ilerleyen süreçte duyurulacağını ifade eden Erdoğan, vaka sayıları ve aşılama durumu başta olmak üzere belirli kriterlere bakılarak bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağını duyurmuştu. Erdoğan, biraz daha sabırlı olunması için çağrıda bulunmuştu.

Vaka artışının en fazla olduğu şehirler hangileri?

Koca tarafından paylaşılan haritaya göre, bir haftada vaka artışının en fazla olduğu şehirler Erzincan, Uşak, Bilecik, Kilis ve Çanakkale.

Vaka artışının en düşük olduğu şehirler hangileri?

Koca tarafından paylaşılan haritaya göre, bir haftada vaka artışının en az olduğu şehirler Mardin, Yalova, Bitlis, Kastamonu ve Bingöl.