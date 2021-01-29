Bakan Koca'dan Açıklama! 17 Şehirde Mutasyonlu Virüs Görüldü

Uzun bir süredir dünyayı etkisi altına alan ve sonucu ölüm ile bitebilen koronovirüsün hakkında kötü haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'de son zamanlar koronavirüs Vaka sayısının düşüşüne ilişkin iyi haberler gelmeye başlamıştı ama ne yazık ki bu olumlu hava çok uzun sürmeden ve kısa bir süre önce vaka sayısında ciddi artışlar gözlemlenmeye başlandı. Avrupa'da hızlı vaka artışlarının sebeplerinden biri de mutasyondan virüs olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyon tehdidine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Ülkemizde daha yeni yeni kendini göstermeye başlayan mutasyonlu virüs sonucunda, 128 vatandaşta mutasyonlu virüs tespit edildi. Türkiye genelinde ise tam 17 şehirde İngiltere varyantı görüldü.

Gelen son dakika haberine göre İngiltere'nin ilk olarak duyulmuş olduğu mutasyonlu virüs vakalarına ilişki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Mutasyonlu virüse karşı oldukça dikkat edilmesi gerektiğini ifade edeb Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi, mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız Avrupa'daki artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir.17 Şehrimize İngiltere varyantı görüldü, sözlerine açıklamasında yer verdi.

Ülkemizde koronavirüs tehdidinden korumak için aynı zamanda koronavirüsün ortaya çıkartabilecek zararları en aza indirgemek amacıyla aşılama çalışmaları başlamıştı, sağlık personelleri, kronik hastalığı bulunanlar, 65 yaş üstünde olanlar, ve aynı zamanda hasta bakım veya yaşlı bakım evinde bulunan vatandaşlar öncelikli olarak aşılama sırasında alınmıştı, şu an aşılama devam ederken ülkemizde de ne yazık ki mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükseltirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasına şu şekilde devam etti, vaka sayıları kontrol etmek evimize kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız, ifadelerine açıklamasında yer verdi.