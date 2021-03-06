Bakan Koca Açıkladı! Kabine Toplantısı Ne Zaman Olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sonraki Kabine Toplantısının tarihi ile ilgili önemli detayları kamuoyu bilgisine sundu. 1 Mart tarihinde kontrollü normalleşmenin ilk adımları atılmış ve ülke genelinde yeni bir döneme giriş yapılmıştı. Düzenlenen toplantı ardından basın ile bir görüşme gerçekleşmiş ve merak edilen konulara açıklık getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında riskli olan iller ve sokağa çıkma yasakları hakkında alınan yeni kararları açıklamıştı. Düşük ve orta risk kategorisinde bulunan toplamda 42 kentte hafta sonu yasağının tamamen ortadan kalkacağı açıklanırken yüksek ve çok yüksek risk bulunduran illerde ise Pazar yasağının devam edeceği öğrenilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise risk haritasının 15 günde bir güncellenmiş halinin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı tarafından yapılan bu açıklama sonrasında bir sonraki Kabine Toplantısı tarihi merak konusu oldu. İşte, konu hakkında merak edilen ayrıntılar…

Vatandaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklama ardından bir sonraki Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Geçtiğimiz hafta “kontrollü normalleşme” dönemi ile birlikte sokağa çıkma yasağından eğitim öğretim takvimine kadar önemli kararlar vatandaş ile paylaşılmıştı. Konu hakkında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise il bazında risk oranlarını gösteren haritaya göre tedbirlerin değişebileceğini söylemişti. Kentlerde açıklanan vaka sayısına göre alınan tedbirler gevşetilebilecek ya da sıkılaştırılabilecek.

Son olarak geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı’nın tekrar ne zaman yapılacağı bilgisine henüz ulaşılamadı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illeri mavi renge dönüştürmek için çaba göstermemiz gerektiğini ifade etti. Bir an için bile olsa hassasiyetimizi kaybetmememiz gerektiğini söyleyen Koca, risk haritasının 15 günde bir yayınlanmaya devam edeceğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar neticesinde bir sonraki Kabine Toplantısı’nın 15 gün sonra gerçekleşeceği öngörüldü.