Bakan Gül: Cübbem yok, bana tutuklama siparişi vermeyin!

Türkiye'de tecavüz olaylarının artması özelikle sosyal medya platformlarında tepki gösterilmesine neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu'yu tecavüzcülerin serbest bırakılmasına sessiz kalmak ile suçlamışlardı. Söz konusu suçlamaları tetikleyen iki olaydan biri Antalya'da 30 Eylül 2019 tarihinde meydana geldi. Ç.Y. adlı bir kadın, eğlence merkezindeki mesaisinin sonunda taksi durağına gitmek için Murat K. adlı müşterinin aracına bindi. Taksi durağına vardığında araçtan inmesine izin verilmeyen Ç.Y. darp edildi. Murat K. daha sonra söz konusu kadını marangozhaneye götürerek şiddet uygulamaya devam etti. Ç.Y.'nin üstündeki kıyafetleri zorla çıkaran Murat K. daha sonra söz konusu kadının telefondaki annesine "Kızına tecavüz ediyorum." dedi. Ç.Y.'ye uzun süre cinsel saldırıda bulunan Murat K. adli kontrol koşuluyla salıverildi.

Diğer olay ise 5 Temmuz 2019 tarihinde Mardin'de meydana geldi. Tatil için dedesinin evine gelen 17 yaşındaki Z.Ç. iki gün süresince Osman Ç. isimli amcası tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Ablasıyla beraber karakola giden Z.Ç.'nin şikâyetçi olmasının ardından Osman Ç. adliyeye gönderildiği ancak serbest bırakıldı. Osman Ç.'nin odasında Z.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğunu kanıtlayacak şekilde sperm örnekleri ve Z.Ç.'ye ait kan numuneleri saptandı. Bunun üzerine tutuklanan ve 13 Ocak 2021 tarihinde hâkim karşısına çıkan Osman Ç. de adli kontrol koşuluyla salıverildi. Tahliye edilen Osman Ç.'nin davullu zurnalı karşılanması ise tepkileri iyice artırmıştı.

Bu iki olayın ardından sosyal medya kullanıcılarının özellikle Bakan Gül'e tepki gösterdiği fark edildi. Kullanıcılar, Gül'ün bu olaylar karşısında sessiz kalmaması ve müdahalede bulunması gerektiğini dile getirdiler.

"Tutuklama siparişi veriliyor"

Bunun üzerine açıklama yapan Gül ise sosyal medya platformlarında kendisine tutuklama siparişinde bulunan kullanıcılara seslendiğini söyledi. Gül, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkat çekerek, burada yasaların ve kuralların işlediğini söyledi. Söz konusu işleyişten memnun olmayanların itiraz hakkına sahip olduğunu belirten Gül, hiç kimsenin yargıya parmak sallayamayacağını ifade etti.

"Ben müdahale edemem"

Gül, Adalet Bakanı olarak bu işleyişe müdahalede bulunmasının mümkün olmadığını belirterek, savcı ve hâkim cübbesine sahip olmadığını kaydetti. Görevi boyunca cübbe giymediğine dikkat çeken Gül, hiçbir zaman da o cübbeyi giymeyeceğini ifade etti.