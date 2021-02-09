Bakan Akar, S-400 gerginliğinde Girit modeline işaret etti!

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki S-400 gerilimi yeniden alevlendi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Rus yapımı S-400'lerin satın alınmasının Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'ne (NATO) olan bağlığa ters düştüğünü söylemişti. Kirby, Türkiye'nin hala önemli bir müttefik olarak görüldüğünü ancak Rusya'dan satın aldığı S-400'lerden vazgeçmesi gerektiğini dile getirmişti. Patriot'lar için Türkiye'ye çok sayıda fırsat tanındığını iddia eden Kirby, Türkiye'nin yine de Rus yapımı S-400'leri satın aldığını ifade etmişti. Oysa ki Trump, daha önce Patriot verilmediği konusunda Türkiye’ye hak verdiğini dile getirmişti.

"Girit modelini müzakereye açalım"

Bunun üzerine açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, Girit Adası'nda Yunanistan tarafından bulundurulan S-300'lere işaret etti. Akar, Varşova Paktı'na mensup olmasının ardından Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'ne (NATO) sonradan dâhil olan birçok ülkede Sovyetlerden kalan silahların bulunduğuna dikkat çekti.

Söz konusu silahlara ilişkin herhangi bir söz söylenmediğini ima eden Akar, Girit Adası'nda Yunanistan tarafından bulundurulan S-300'lerde kullanılan modelin Türkiye tarafından müzakereye açılacağını kaydetti.

Yunanistan Girit'e S-300'leri nasıl yerleştirmişti?

- Akar'ın bahsettiği S-300'ler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Rusya'dan 1997 senesinde satın alınmıştı. Kardak Kayalıkları'nda Türk bandıralı kargo gemisinin karaya oturması neticesinde Yunan kurtarma ekipleri ve Türk kurtarma ekiplerinin yaşadığı anlaşmazlık sonucu ortaya çıkan Kardak Krizi ve ardından meydana gelen olaylardan sonra Rumlar, Türk askerlerinin hava üstünlüğü karşısında denge kurmak istemişti. Bunun üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), S-300'leri Rusya'dan satın almak üzere anlaşma sağlamıştı.

- Bunun üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye'den bu duruma tepki gelmiş ve S-300'lerin aktive edilmemesi amacıyla engelleyici bir saldırı gerçekleştirilebileceğine ilişkin uyarı yapılmıştı. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Denktaş, söz konusu anlaşmadan sonra Kapalı Maraş'ın yeniden açılabileceğini belirtmişti. F-16 pilotlarının, Rumların Rusya'dan satın aldığı S-300'leri ortadan kaldırmak için İsrail'de eğitim aldıkları öne sürülmüştü.

- Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rumların Rus yapımı S-300'leri almasını eleştirmişti. Avrupa Birliği (AB) de bu durumun üyelik sürecine zarar verebileceğini kaydetmişti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 1998 senesinde Rus yapımı S-300'leri Girit Adası'na göndermiş, bunun üzerine Yunanistan da Rumlara alternatif silahlar göndermişti. Yunanistan, kiraladığı S-300'leri 2007 senesinde tümüyle satın almıştı.

- Yunanistan, Girit Adası'nda 15 sene bekletilen S-300'leri ilk defa 2013 senesinde denemişti.

Hangi ülkelerde S-300'ler var?

Slovakya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) üyesi olan ülkeler de S-300 hava savunma sistemlerine sahip. S-300'ler 1978 senesinden beri kullanılıyor. Venezuela, Suriye, İran, Kazakistan ve Çin gibi ülkeler S-300'leri satın almıştı.