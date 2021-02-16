Bakan Akar, Gara operasyonuna ilişkin tüm ayrıntıları paylaştı

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yaptığı konuşmada, 10 Şubat 2021 tarihinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtı'na ilişkin bilgi verdi.

"48 hedef imha edildi"

Akar, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'ta varlığını devam ettirme çabası içerisinde olduğunu belirterek, söz konusu teröristlere yönelik operasyonları yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Pençe Kartal-2 Harekâtı'ndan önce büyük bir hazırlık yapıldığını kaydeden Akar, araziye ilişkin detaylı bir şekilde harita faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini aktardı. Akar, PKK terör örgütüne ait hedeflerin de büyük bir dikkatle belirlendiğini ifade ederek, söz konusu hedeflerden 48'inin imha edildiğini ve diğer hedeflerin de güvenlik nedenlerinden dolayı gözetildiğini dile getirdi.

"Sivillerin korunması konusunda hassas olundu"

Gara bölgesine yönelik Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın 35 kilometre derinlikle yürütüldüğünü belirten Akar, söz konusu operasyonun nitelik bakımından diğerlerine göre farklı olduğunu söyledi. Akar, müttefiklerle koordinasyon halinde düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekâtı'ndan önce hedeflerin büyük bir dikkatle tespit edildiğini kaydederek, hem çevrenin hem de sivillerin can ve mal güvenliğinin korunması konusunda hassas olunduğunu ifade etti.

"53 terörist etkisiz durumda"

Akar, güvenlik önlemleri alınarak başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın oldukça sıkıntılı koşullar altında gerçekleştirildiğini söyledi. Söz konusu harekâtın her ülkenin başaramayacağı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Akar, 51 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini ve bunlardan 4'ünün PKK terör örgütünün sözde yönetim kadrosundan olduğunu ifade etti. Akar, 2 PKK'lı teröristin ise sağ olarak bulunduğunu kaydetti.

13 Türk vatandaşı nasıl şehit edildi?

Mağaradan PKK'lı teröristlerin el bombası attığını ve ateş ettiğini belirten Akar, Türk askerlerinin de gereken yanıtı verdiğini ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi. Akar, PKK'lı teröristlere teslim olmaları için sık sık çağrıda bulunulduğunu ifade etti. Mağaranın içerisinde demir kapıların ve geçitlerin bulunduğunu kaydeden Akar, bu nedenle ilerlemenin güç olduğunu belirtti. Akar, akşam vakitlerine doğru PKK'lı teröristlerden birinin teslim olmak istediğini söyleyerek dışarı çıktığını ifade ederken, mağaranın içerisinde 12'si Türk vatandaşı olmak üzere 13 kişinin bulunduğunu kaydetti. Söz konusu mağarada 7 tane de PKK'lı teröristin bulunduğunu belirten Akar, saat 05.45'te 13 kişinin kafalarından vurularak şehit edildiğini aktardı.

"PKK ile YPG arasındaki ilişki bir kez daha ortaya kondu"

Akar, sözde mağara sorumlusunun PKK ile YPG arasındaki ilişkiyi ortaya koyması bakımından kritik olduğuna dikkat çekerek, söz konusu PKK'lı teröristin turuncu kategoride arandığını dile getirdi. Betüşşebap'ta 2017 senesinde terör olaylarına karışan teröristin 2017-2018 senelerinde Kamışlı'da PKK terör örgütünün sözde cephe sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Akar, söz konusu teröristin Derik'te tedavi görmesinin ardından 2019 senesinde sözde cezaevi sorumluluğunu üstlendiğini aktardı. Akar, anlaşılacağı üzere PKK ile YPG arasında bir fark olmadığını dile getirdi.

"Görev başarıldı"

PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşin ardından operasyonun başlatıldığını söyleyen Akar, güvenlik nedeniyle yavaş ve temkinli bir şekilde ilerlendiğini ifade etti. Akar, PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşe yanıt verilerek ilerleme kaydedildiğini ve daha sonra ateşin kesildiğini belirterek, Türk askerlerinin güç koşullar altında görevini başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Türk askerlerinin 13 vatandaşın PKK'lı teröristler tarafından şehit edildiği bölgeye girdiğini kaydeden Akar, naaşların gerekli önlemlerin alınmasının ardından tahliye edildiğini dile getirdi.

"Teröristler ciddi bir kayba uğradı"

Akar, naaşların Türkiye'ye nakledilmesinin ardından Gara bölgesindeki Türk askerlerinin de aşamalı ve güvenli bir biçimde Türkiye'ye dönmeye başladıklarını ifade etti. Söz konusu operasyon neticesinde PKK'lı teröristlerin hem maddi hem de psikoloji bakımdan ciddi bir kayba uğradığına dikkat çeken Akar, teröristlerin belirli bir süre boyunca tablet, internet ve telefon kullanamayacaklarını ve televizyon seyredemeyeceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021, 16:21