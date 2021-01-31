Bakan Açıkladı: Ocak Ayı İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Ödenecek?

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarihi açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından, Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin banka hesaplarına ne zaman yatırılacağını açıkladı. Selçuk’un açıklaması, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği almayı bekleyen milyonlarca kişi tarafından bekleniyordu.

Ödemeler 5 Şubat’ta

Selçuk, 2021 Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin, 5 Şubat’ta banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Ödmeleer banka hesaplarına yatırılacak ancak banka hesabının IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşlara ödemeler PTT üzerinden gelecek. Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili açıklamasında “İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Şubat 2021’de hesaplara yatacak” dedi.