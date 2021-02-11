Bakan Açıkladı! 13-14 Şubat Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Bu Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Kuyumcular ve çiçekçiler 14 Şubat için özel izin isteyince vatandaşlar sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağından emin olamadı. Peki 13 14 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yapılan kabine toplantısının ardından bu kısıtlamalara hız kesmeden devam etme kararı aldı. 14 Şubat’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle esnaflar izin istedi. Vatandaşlar ise bu tarihlerde sokağa çıkma yasağının olup olmadığını merak etti. Kurul açıklamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin yalnızca okullar için kalktığına değinildi. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma kısıtlamalarının süreceği açıklandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararlardan biri olan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları koronavirüs salgınının yayılma riskini azaltmak ve hareketliliği engellemek için uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar 14 Şubat Sevgililer Günü için bakanlıktan izin bekliyor. Ancak bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 13-14 Şubat tarihleri arasında da sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

12 Şubat 2021 Cuma günü saat 21.00’dan itibaren uygulanmaya başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları 15 Şubat Pazartesi sabahı 05.00’a kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre hafta sonları market, bakkal, manav ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebilecekler. Ancak 14 Şubat için İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeye göre çiçek satışı yapan işyerleri 12 şubat 10.00 ile 00.00 arasında evlere servis yapabilecekler. 13-14 Şubat tarihlerinde ise 10.00 ile 17.00 saatleri arasında iş yerinden ve evlere servis yapılırken 17.00’dan 00.00’a kadar yalnızca evlere servis yapılabilecek.

Kısıtlamaya uyumayan vatandaşlara cezai işlem başlatılacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu gün ve saatlerde mecburi olarak dışarı çıkma zorunluluğu olan kişiler düzenlemenin dışında olacak. İçişleri Bakanlığı vatandaşların şehirlerarası seyahatlerinin devam edebileceğini belirtti.