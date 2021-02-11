Bahçeli'ye koronavirüs aşısının ikinci dozu uygulandı!

Türkiye'de toplu aşılama süreci devam ederken, liderlere bu hafta koronavirüs aşılarının ikinci dozu uygulanıyor. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısının ikinci dozunu dün yaptırmıştı. Koca, aşı yaptırdığı anlara dair fotoğrafı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı. Bugün de MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Bahçeli, o anlara ilişkin fotoğrafını sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaştı.

Bahçeli, Bakan Koca tarafından planlandığı gibi koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını belirerek, hijyen, fiziki mesafe ve maske tedbirlerine uyum sağlanarak koronavirüs sürecinin atlatılmasına yönelik dileklerini iletti.

Bahçeli'nin koronavirüs aşısı yaptırdığı anlara ilişkin fotoğraf paylaşması akıllara Gülnaz Şırınga olayını getirdi.

Gülnaz Şırınga olayı nedir?

Halk TV'de konuşan Özlem Gürses isimli gazeteci, Türkiye'de bir süredir gergin bir siyaset dili kullanıldığını, bu durumun da sokakları etkilediğini söylemişti. Gürses, Bahçeli'ye koronavirüs aşısının ilk dozunu uygulayan hemşirenin darp edildiğini öne sürmüştü. Bunu öğrenince şaşkınlığa uğradığını belirten Gürses, "Gülnaz Şırınga" adındaki hemşireye 4 kişi tarafından sopalı saldırı düzenlendiğini ve söz konusu hemşirenin Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu iddia etmişti. Gürses, hemşireye Bahçeli'nin canını acıttığı gerekçesiyle saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.

Söz konusu iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, bu tarz bir olayın hiçbir şekilde gerçekleşmediği belirtilmiş, başkent Ankara'da "Gülnaz Şırınga" adında bir hemşirenin olmadığı kaydedilmişti.

Hatası sebebiyle özür dilemişti

Gürses, okuduğu haberin parodi olduğunu anlaması üzerine hemen müdahalede bulunduğunu ifade ederek, söz konusu olayın Sağlık Bakanlığı gibi resmî kurum ve kurumlara gidecek kadar büyüdüğünü söylemişti. Hatasını kabul eden Gürses, bu nedenle herkesten özür dilemişti.

Bahçeli esprili bir dille yanıt vermişti

Bahçeli, Gürses'in iddialarına esprili bir dille yanıt vermişti. "Gülnaz Şırınga" adındaki hemşirenin darp edilmesi sebebiyle üzüldüğünü söyleyen Bahçeli, kendisine aşı uygulamasının ardından "talihsiz" hemşireye sopalı saldırı düzenlendiğini ifade etmişti. Bahçeli, Gürses'i ti'ye alarak açıklamalarına devam etmiş, yalnız olduğu fark edilince "Gülnaz Şırınga" adındaki hemşireye saldırıldığını, söz konusu hemşirenin suçu günahı olmadığını belirtmişti.

Günümüzde mertliğin bozulduğunu kaydeden Bahçeli, "Gülnaz Şırınga" isimli hemşirenin yoğun bakım servisinde yattığını söylemişti. Bahçeli, esprili bir dille "Gülendam Enjektör"e geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, hemşirelerin artık daha düzgün bir biçimde aşı uygulayacaklarını düşündüğünü ifade etmişti.

Uydurma haberleri gerçek zannederek anlatanları "utanmaz" olarak adlandıran Bahçeli, bu duruma sadece güldüğünü söylemişti. Bahçeli, gazetecilerin tetikçi olmak yerine tarafsız olmaları gerektiğini belirterek, Gürses'in ne kadar iftiracı olduğunun da anlaşıldığını ifade etmişti. Hem sokağı hem siyaseti çok iyi bildiğini aktaran Bahçeli, söz konusu iddialara tepkisini bu şekilde belli etmişti.